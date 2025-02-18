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Прохладительные напитки стали самой быстрорастущей индустрией в России - РИА Новости, 18.02.2025
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03:07 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/napitki-1999955325.html
Прохладительные напитки стали самой быстрорастущей индустрией в России
Прохладительные напитки стали самой быстрорастущей индустрией в России - РИА Новости, 18.02.2025
Прохладительные напитки стали самой быстрорастущей индустрией в России
Прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России в 2024 году: рост в денежном выражении составил более 26%, тогда как в физическом РИА Новости, 18.02.2025
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России в 2024 году: рост в денежном выражении составил более 26%, тогда как в физическом выражении сфера увеличилась на 14%, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании "Нильсен". "Безалкогольные напитки (газировки, энергетики, питьевая вода, фруктовые соки, холодный чай и другие) в 2024 году стали самой быстрорастущей индустрией на рынке FMCG. В денежном выражении их продажи увеличились на 26,4%, что превышает динамику любой другой индустрии рынка. Опережающие темпы роста заметны и в натуральном выражении, где продажи прохладительных напитков выросли на 14,1%", - говорится в исследовании. Отмечается, что на этом фоне доля продаж прохладительных напитков увеличилась с 10,5% до 11,1% в структуре омниканального рынка. По данным аналитиков, продажи напитков в первую очередь ускорились на фоне роста спроса при более жаркой погоде, которая наблюдалась летом 2024 года. Так, в отдельные месяцы лета температура в крупнейших городах - Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород - превышала прошлогодний уровень сразу на 5 градусов, что способствовало активизации продаж таких товаров, как питьевая вода, холодный чай, газировки и не только. Кроме того, еще один значимый фактор для индустрии прохладительных напитков - это пополнение полки нестандартными новинками, например, вкусовыми товарами. Такой тренд заметен сразу в нескольких крупных категориях: холодном чае, питьевой воде и газированных напитках. Однако, отмечается, что наиболее ярким примером становятся энергетики, где в течение года были запущены напитки в том числе с экзотическими сочетаниями. В результате продажи энергетиков со вкусами вдвое опередили средние темпы своей категории и выросли на 34% в натуральном выражении. "В целом в 2024 году прохладительные напитки вошли в топ-5 индустрий FMCG по самому высокому количеству новых запусков: в структуре новинок практически 5% пришлось именно на них", - прокомментировала директор по работе с клиентами "Нильсен" Салтанат Нысанова.
https://ria.ru/20250210/kabmin-1998462129.html
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россия, москва, санкт-петербург
Россия, Москва, Санкт-Петербург
Прохладительные напитки стали самой быстрорастущей индустрией в России

"Нильсен": продажа прохладительных напитков в России в 2024 году выросла на 26%

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПосетители в гипермаркете
Посетители в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России в 2024 году: рост в денежном выражении составил более 26%, тогда как в физическом выражении сфера увеличилась на 14%, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании "Нильсен".
"Безалкогольные напитки (газировки, энергетики, питьевая вода, фруктовые соки, холодный чай и другие) в 2024 году стали самой быстрорастущей индустрией на рынке FMCG. В денежном выражении их продажи увеличились на 26,4%, что превышает динамику любой другой индустрии рынка. Опережающие темпы роста заметны и в натуральном выражении, где продажи прохладительных напитков выросли на 14,1%", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что на этом фоне доля продаж прохладительных напитков увеличилась с 10,5% до 11,1% в структуре омниканального рынка.
По данным аналитиков, продажи напитков в первую очередь ускорились на фоне роста спроса при более жаркой погоде, которая наблюдалась летом 2024 года. Так, в отдельные месяцы лета температура в крупнейших городах - Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород - превышала прошлогодний уровень сразу на 5 градусов, что способствовало активизации продаж таких товаров, как питьевая вода, холодный чай, газировки и не только.
Кроме того, еще один значимый фактор для индустрии прохладительных напитков - это пополнение полки нестандартными новинками, например, вкусовыми товарами. Такой тренд заметен сразу в нескольких крупных категориях: холодном чае, питьевой воде и газированных напитках.
Однако, отмечается, что наиболее ярким примером становятся энергетики, где в течение года были запущены напитки в том числе с экзотическими сочетаниями. В результате продажи энергетиков со вкусами вдвое опередили средние темпы своей категории и выросли на 34% в натуральном выражении.
"В целом в 2024 году прохладительные напитки вошли в топ-5 индустрий FMCG по самому высокому количеству новых запусков: в структуре новинок практически 5% пришлось именно на них", - прокомментировала директор по работе с клиентами "Нильсен" Салтанат Нысанова.
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