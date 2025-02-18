https://ria.ru/20250218/napitki-1999955325.html

Прохладительные напитки стали самой быстрорастущей индустрией в России

Прохладительные напитки стали самой быстрорастущей индустрией в России - РИА Новости, 18.02.2025

Прохладительные напитки стали самой быстрорастущей индустрией в России

Прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России в 2024 году: рост в денежном выражении составил более 26%, тогда как в физическом РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T03:07:00+03:00

2025-02-18T03:07:00+03:00

2025-02-18T03:07:00+03:00

россия

москва

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106571/83/1065718313_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_1b07920c64899f45cb475ed6b155ade6.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прохладительные напитки стали самым быстрорастущим сегментом на рынке в России в 2024 году: рост в денежном выражении составил более 26%, тогда как в физическом выражении сфера увеличилась на 14%, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании "Нильсен". "Безалкогольные напитки (газировки, энергетики, питьевая вода, фруктовые соки, холодный чай и другие) в 2024 году стали самой быстрорастущей индустрией на рынке FMCG. В денежном выражении их продажи увеличились на 26,4%, что превышает динамику любой другой индустрии рынка. Опережающие темпы роста заметны и в натуральном выражении, где продажи прохладительных напитков выросли на 14,1%", - говорится в исследовании. Отмечается, что на этом фоне доля продаж прохладительных напитков увеличилась с 10,5% до 11,1% в структуре омниканального рынка. По данным аналитиков, продажи напитков в первую очередь ускорились на фоне роста спроса при более жаркой погоде, которая наблюдалась летом 2024 года. Так, в отдельные месяцы лета температура в крупнейших городах - Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород - превышала прошлогодний уровень сразу на 5 градусов, что способствовало активизации продаж таких товаров, как питьевая вода, холодный чай, газировки и не только. Кроме того, еще один значимый фактор для индустрии прохладительных напитков - это пополнение полки нестандартными новинками, например, вкусовыми товарами. Такой тренд заметен сразу в нескольких крупных категориях: холодном чае, питьевой воде и газированных напитках. Однако, отмечается, что наиболее ярким примером становятся энергетики, где в течение года были запущены напитки в том числе с экзотическими сочетаниями. В результате продажи энергетиков со вкусами вдвое опередили средние темпы своей категории и выросли на 34% в натуральном выражении. "В целом в 2024 году прохладительные напитки вошли в топ-5 индустрий FMCG по самому высокому количеству новых запусков: в структуре новинок практически 5% пришлось именно на них", - прокомментировала директор по работе с клиентами "Нильсен" Салтанат Нысанова.

https://ria.ru/20250210/kabmin-1998462129.html

https://ria.ru/20250210/energetiki-1998378630.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург