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В Москве состоялась премьера блокбастера "Красный шелк" - РИА Новости, 18.02.2025
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Культура
 
22:15 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/moskva-2000172111.html
В Москве состоялась премьера блокбастера "Красный шелк"
В Москве состоялась премьера блокбастера "Красный шелк" - РИА Новости, 18.02.2025
В Москве состоялась премьера блокбастера "Красный шелк"
Премьера исторического блокбастера "Красный шелк" с участием китайских кинематографистов состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:15:00+03:00
2025-02-18T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьера исторического блокбастера "Красный шелк" с участием китайских кинематографистов состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "Я вспомнил, как пять лет назад мы стояли на этой сцене и представляли картину "Балканский рубеж". Прошло пять лет, у нас было много идей, но вот та идея, которую мы довели до конца и сняли ее - практически эта же команда. Ребята, спасибо вам. Мы сделали уже второе большое кино", - сказал один из продюсеров, а также актер фильма Гоша Куценко. Команда фильма поднялась на сцену кинотеатра с красными шелковыми шарфами. Исполнитель одной из главных ролей, сербский актер Милош Бикович также посетил премьеру, несмотря на травму - на сцену он вышел с тростью, которая органично дополняла костюм его киногероя. "Красный шелк" стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. Часть съёмок проходила на крупнейшей киностудии мира Hengdian World Studios в Шанхае, где были полностью сняты экшн-сцены. Китайские коллеги также посетили премьеру в Москве. Фильм снимали при экстремально низких температурах на льду Байкала, а также в Санкт-Петербурге и Москве. Актеры сами выполняли большинство трюков и учили китайский язык. "Мой персонаж говорит и на русском, и на китайском, и на французском. Поскольку уже три языка были задействованы, я придумал, что когда мой герой дерется, он ругается на разных языках: на немецком, на испанском, даже на сербском. Через такие смешные штучки я хотел показать его биографию – то, что он служил и в Латинской Америке, и на Балканах побывал, и в Германии", - рассказал РИА Новости Бикович. Режиссером картины выступил Андрей Волгин. В главных ролях кроме Биковича и Куценко также снялись Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Дмитрий Куличков, Ирина Алферова, Жаргал Бадмацыренов, Светлана Чуйкина и китайская актриса Чжэн Ханьи. Премьеру в "Октябре" посетили исполнительный директор "Фонда кино" Федор Соснов, продюсер Федор Бондарчук, актер Александр Петров, певица Алена Свиридова, глава ПФКИ Роман Карманов, российский гимнаст Алексей Немов и другие. По сюжету действие разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин, молодой красноармеец Артём Светлов и советская шпионка Анна Волкова объединяются в поисках общего врага. Фильм "Красный шелк" выйдет в широкий российский прокат 20 февраля.
https://ria.ru/20240912/kitay-1972320010.html
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россия, китай, москва, гоша куценко, милош бикович, ирина алферова, фонд кино
Культура, Россия, Китай, Москва, Гоша Куценко, Милош Бикович, Ирина Алферова, Фонд кино
В Москве состоялась премьера блокбастера "Красный шелк"

В Москве состоялась премьера исторического блокбастера "Красный шелк"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКинозал
Кинозал - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьера исторического блокбастера "Красный шелк" с участием китайских кинематографистов состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"Я вспомнил, как пять лет назад мы стояли на этой сцене и представляли картину "Балканский рубеж". Прошло пять лет, у нас было много идей, но вот та идея, которую мы довели до конца и сняли ее - практически эта же команда. Ребята, спасибо вам. Мы сделали уже второе большое кино", - сказал один из продюсеров, а также актер фильма Гоша Куценко.
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Команда фильма поднялась на сцену кинотеатра с красными шелковыми шарфами. Исполнитель одной из главных ролей, сербский актер Милош Бикович также посетил премьеру, несмотря на травму - на сцену он вышел с тростью, которая органично дополняла костюм его киногероя.
"Красный шелк" стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. Часть съёмок проходила на крупнейшей киностудии мира Hengdian World Studios в Шанхае, где были полностью сняты экшн-сцены. Китайские коллеги также посетили премьеру в Москве.
Фильм снимали при экстремально низких температурах на льду Байкала, а также в Санкт-Петербурге и Москве. Актеры сами выполняли большинство трюков и учили китайский язык.
"Мой персонаж говорит и на русском, и на китайском, и на французском. Поскольку уже три языка были задействованы, я придумал, что когда мой герой дерется, он ругается на разных языках: на немецком, на испанском, даже на сербском. Через такие смешные штучки я хотел показать его биографию – то, что он служил и в Латинской Америке, и на Балканах побывал, и в Германии", - рассказал РИА Новости Бикович.
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Режиссером картины выступил Андрей Волгин. В главных ролях кроме Биковича и Куценко также снялись Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Дмитрий Куличков, Ирина Алферова, Жаргал Бадмацыренов, Светлана Чуйкина и китайская актриса Чжэн Ханьи.
Премьеру в "Октябре" посетили исполнительный директор "Фонда кино" Федор Соснов, продюсер Федор Бондарчук, актер Александр Петров, певица Алена Свиридова, глава ПФКИ Роман Карманов, российский гимнаст Алексей Немов и другие.
По сюжету действие разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин, молодой красноармеец Артём Светлов и советская шпионка Анна Волкова объединяются в поисках общего врага.
Фильм "Красный шелк" выйдет в широкий российский прокат 20 февраля.
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