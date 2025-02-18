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В Москве состоялась премьера блокбастера "Красный шелк"

В Москве состоялась премьера блокбастера "Красный шелк" - РИА Новости, 18.02.2025

В Москве состоялась премьера блокбастера "Красный шелк"

Премьера исторического блокбастера "Красный шелк" с участием китайских кинематографистов состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:15:00+03:00

2025-02-18T22:15:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьера исторического блокбастера "Красный шелк" с участием китайских кинематографистов состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "Я вспомнил, как пять лет назад мы стояли на этой сцене и представляли картину "Балканский рубеж". Прошло пять лет, у нас было много идей, но вот та идея, которую мы довели до конца и сняли ее - практически эта же команда. Ребята, спасибо вам. Мы сделали уже второе большое кино", - сказал один из продюсеров, а также актер фильма Гоша Куценко. Команда фильма поднялась на сцену кинотеатра с красными шелковыми шарфами. Исполнитель одной из главных ролей, сербский актер Милош Бикович также посетил премьеру, несмотря на травму - на сцену он вышел с тростью, которая органично дополняла костюм его киногероя. "Красный шелк" стал одним из важных совместных проектов России и Китая в рамках перекрестных Годов культуры обеих стран. Часть съёмок проходила на крупнейшей киностудии мира Hengdian World Studios в Шанхае, где были полностью сняты экшн-сцены. Китайские коллеги также посетили премьеру в Москве. Фильм снимали при экстремально низких температурах на льду Байкала, а также в Санкт-Петербурге и Москве. Актеры сами выполняли большинство трюков и учили китайский язык. "Мой персонаж говорит и на русском, и на китайском, и на французском. Поскольку уже три языка были задействованы, я придумал, что когда мой герой дерется, он ругается на разных языках: на немецком, на испанском, даже на сербском. Через такие смешные штучки я хотел показать его биографию – то, что он служил и в Латинской Америке, и на Балканах побывал, и в Германии", - рассказал РИА Новости Бикович. Режиссером картины выступил Андрей Волгин. В главных ролях кроме Биковича и Куценко также снялись Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Дмитрий Куличков, Ирина Алферова, Жаргал Бадмацыренов, Светлана Чуйкина и китайская актриса Чжэн Ханьи. Премьеру в "Октябре" посетили исполнительный директор "Фонда кино" Федор Соснов, продюсер Федор Бондарчук, актер Александр Петров, певица Алена Свиридова, глава ПФКИ Роман Карманов, российский гимнаст Алексей Немов и другие. По сюжету действие разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Бывший царский агент Николай Гарин, молодой красноармеец Артём Светлов и советская шпионка Анна Волкова объединяются в поисках общего врага. Фильм "Красный шелк" выйдет в широкий российский прокат 20 февраля.

https://ria.ru/20240912/kitay-1972320010.html

https://ria.ru/20241027/kino-1980358039.html

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россия, китай, москва, гоша куценко, милош бикович, ирина алферова, фонд кино