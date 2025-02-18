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В Европе формируется "интернационал" против Трампа, заявил Медведев - РИА Новости, 18.02.2025
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13:17 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/medvedev-2000041264.html
В Европе формируется "интернационал" против Трампа, заявил Медведев
В Европе формируется "интернационал" против Трампа, заявил Медведев - РИА Новости, 18.02.2025
В Европе формируется "интернационал" против Трампа, заявил Медведев
Киевский режим атаковал международный нефтяной объект, пока в Париже проходила встреча европейских лидеров, "интернационал" против президента США Дональда... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:17:00+03:00
2025-02-18T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Киевский режим атаковал международный нефтяной объект, пока в Париже проходила встреча европейских лидеров, "интернационал" против президента США Дональда Трампа формируется в Европе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Пока Париж принимал встречу европейских стран, яростно продвигающих войну без конца, киевский наркоман атаковал нефтяной объект, принадлежащий международному Каспийскому трубопроводному консорциуму, по которому проходит американская нефть. Антитрамповский интернационал, кажется, формируется в Европе", - написал Медведев в соцсети X. В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах. НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России. На саммит, проходивший в понедельник в Париже, приехали лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
https://ria.ru/20250217/es-1999890169.html
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в мире, париж, россия, сша, дмитрий медведев, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросовет, нато
В мире, Париж, Россия, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросовет, НАТО
В Европе формируется "интернационал" против Трампа, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: в Европе формируется антитрамповский интернационал

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Киевский режим атаковал международный нефтяной объект, пока в Париже проходила встреча европейских лидеров, "интернационал" против президента США Дональда Трампа формируется в Европе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Пока Париж принимал встречу европейских стран, яростно продвигающих войну без конца, киевский наркоман атаковал нефтяной объект, принадлежащий международному Каспийскому трубопроводному консорциуму, по которому проходит американская нефть. Антитрамповский интернационал, кажется, формируется в Европе", - написал Медведев в соцсети X.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Пушков оценил шансы ЕС остановить диалог Трампа с Россией
17 февраля, 17:50
В понедельник нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.
На саммит, проходивший в понедельник в Париже, приехали лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Медведев назвал атаку Киева по КТК на Кубани ударом по Трампу
Вчера, 09:19
 
В миреПарижРоссияСШАДмитрий МедведевДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоветНАТО
 
 
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