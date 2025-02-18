https://ria.ru/20250218/matvienko-2000175049.html

Матвиенко прокомментировала начало переговоров между Россией и США

Матвиенко прокомментировала начало переговоров между Россией и США - РИА Новости, 19.02.2025

Матвиенко прокомментировала начало переговоров между Россией и США

Начало переговоров между РФ и США - это хороший сигнал, но выводы делать преждевременно, предстоит долгий путь, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-18T22:42:00+03:00

2025-02-18T22:42:00+03:00

2025-02-19T00:34:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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россия

сша

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юрий ушаков

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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Начало переговоров между РФ и США - это хороший сигнал, но выводы делать преждевременно, предстоит долгий путь, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Начало переговоров (между РФ и США - ред.) – это очень хороший сигнал, очень позитивный сигнал... Но, коллеги, не надо никаких преждевременных выводов делать, предстоит тяжелая, непростая, сложная работа: для начала, для выяснения позиций и подходов двух стран, затем поиска приемлемых решений по тем или иным вопросам", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Парламентарий отметила, что РФ и США одинаково заинтересованы в восстановлении и выстраивании отношений между друг другом."Ни сиюминутных, ни сейчас какие-то галочки не нужны, а это должна быть долговременная, серьезная стратегия улучшения наших двусторонних отношений, поскольку мы много потеряли за эти три года", - констатировала политик.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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https://ria.ru/20250218/delegatsii-2000079597.html

https://ria.ru/20250218/sdvig-2000162178.html

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