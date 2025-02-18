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Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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02:13 18.02.2025 (обновлено: 02:30 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/mask-1999953507.html
Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры по Украине
Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры по Украине
Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовскую Аравию, назвал этот шаг "компетентным лидерством". РИА Новости, 18.02.2025
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2025-02-18T02:30:00+03:00
россия
украина
саудовская аравия
илон маск
юрий ушаков
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовскую Аравию, назвал этот шаг "компетентным лидерством". Ранее в Эр-Рияд прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник. "Вот как выглядит компетентное лидерство", - написал Маск в своей соцсети X, комментируя новость о прибытии российской делегации, где было включено видео из канала РИА Новости. Ушаков по прибытию в столицу Саудовской Аравии заявил в эфире телеканала "Россия 24", что их главной задачей является начало реальной нормализации отношений между США и Россией. Делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, отметил он.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Позднее Ушаков уточнил, что в Эр-Рияде к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будет принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
https://ria.ru/20250217/mask-1999906179.html
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россия, украина, саудовская аравия, илон маск, юрий ушаков, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша
Россия, Украина, Саудовская Аравия, Илон Маск, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США
Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры по Украине

Маск о прибытии российской делегации: вот как выглядит компетентное лидерство

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовскую Аравию, назвал этот шаг "компетентным лидерством".
Ранее в Эр-Рияд прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник.
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"Вот как выглядит компетентное лидерство", - написал Маск в своей соцсети X, комментируя новость о прибытии российской делегации, где было включено видео из канала РИА Новости.
Ушаков по прибытию в столицу Саудовской Аравии заявил в эфире телеканала "Россия 24", что их главной задачей является начало реальной нормализации отношений между США и Россией. Делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, отметил он.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Позднее Ушаков уточнил, что в Эр-Рияде к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будет принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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РоссияУкраинаСаудовская АравияИлон МаскЮрий УшаковСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСША
 
 
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