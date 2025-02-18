Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры по Украине
Маск о прибытии российской делегации: вот как выглядит компетентное лидерство
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовскую Аравию, назвал этот шаг "компетентным лидерством".
Ранее в Эр-Рияд прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник.
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"Вот как выглядит компетентное лидерство", - написал Маск в своей соцсети X, комментируя новость о прибытии российской делегации, где было включено видео из канала РИА Новости.
Ушаков по прибытию в столицу Саудовской Аравии заявил в эфире телеканала "Россия 24", что их главной задачей является начало реальной нормализации отношений между США и Россией. Делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, отметил он.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Позднее Ушаков уточнил, что в Эр-Рияде к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будет принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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