https://ria.ru/20250218/lavrov-2000131525.html

Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие отношений

Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие отношений - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие отношений

Глава МИД РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили реализацию договоренностей между РФ и Саудовской Аравией... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:30:00+03:00

2025-02-18T18:30:00+03:00

2025-02-18T18:30:00+03:00

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саудовская аравия

ближний восток

сергей лавров

юрий ушаков

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили реализацию договоренностей между РФ и Саудовской Аравией по всестороннему развитию отношений, сообщил во вторник МИД России. "В ходе пребывания в Эр-Рияде Сергей Лавров и Юрий Ушаков были приняты наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и выразили признательность за прекрасную организацию российско-американских переговоров. Обсуждены вопросы реализации договоренностей президента России Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана по всестороннему развитию двусторонних отношений", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000127022.html

россия

саудовская аравия

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в мире, россия, саудовская аравия, ближний восток, сергей лавров, юрий ушаков, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде