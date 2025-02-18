Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие отношений
Лавров и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили всестороннее развитие отношений
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили реализацию договоренностей между РФ и Саудовской Аравией по всестороннему развитию отношений, сообщил во вторник МИД России.
"В ходе пребывания в Эр-Рияде Сергей Лавров и Юрий Ушаков были приняты наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и выразили признательность за прекрасную организацию российско-американских переговоров. Обсуждены вопросы реализации договоренностей президента России Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана по всестороннему развитию двусторонних отношений", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.