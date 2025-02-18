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Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие отношений - РИА Новости, 18.02.2025
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18:30 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000131525.html
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие отношений
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие отношений - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие отношений
Глава МИД РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили реализацию договоренностей между РФ и Саудовской Аравией... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:30:00+03:00
2025-02-18T18:30:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
ближний восток
сергей лавров
юрий ушаков
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили реализацию договоренностей между РФ и Саудовской Аравией по всестороннему развитию отношений, сообщил во вторник МИД России. "В ходе пребывания в Эр-Рияде Сергей Лавров и Юрий Ушаков были приняты наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и выразили признательность за прекрасную организацию российско-американских переговоров. Обсуждены вопросы реализации договоренностей президента России Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана по всестороннему развитию двусторонних отношений", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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в мире, россия, саудовская аравия, ближний восток, сергей лавров, юрий ушаков, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие отношений

Лавров и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили всестороннее развитие отношений

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили реализацию договоренностей между РФ и Саудовской Аравией по всестороннему развитию отношений, сообщил во вторник МИД России.
"В ходе пребывания в Эр-Рияде Сергей Лавров и Юрий Ушаков были приняты наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и выразили признательность за прекрасную организацию российско-американских переговоров. Обсуждены вопросы реализации договоренностей президента России Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана по всестороннему развитию двусторонних отношений", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США позитивной
Вчера, 18:11
 
В миреРоссияСаудовская АравияБлижний ВостокСергей ЛавровЮрий УшаковВладимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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