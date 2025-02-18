https://ria.ru/20250218/lavrov-2000122520.html
Лавров ответил на вопрос журналиста о тяге ЕС к диалогу по Украине
Лавров ответил на вопрос журналиста о тяге ЕС к диалогу по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров ответил на вопрос журналиста о тяге ЕС к диалогу по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает, связано ли высказанное некоторыми государствами Евросоюза желание оказаться за столом переговоров по... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:57:00+03:00
2025-02-18T17:57:00+03:00
2025-02-18T17:57:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает, связано ли высказанное некоторыми государствами Евросоюза желание оказаться за столом переговоров по Украине с заявлениями в этих странах о правах на украинские земли. На пресс-конференции после российско-американских переговоров в Эр-Рияде журналист поинтересовался у российского министра, есть ли связь между заявленным желанием ряда государств ЕС быть за столом переговоров по Украине и заявлениями в этих странах о претензиях на украинские земли. "Я не знаю, но разговоры такие ведутся, и политики в Румынии совсем недавно об этом говорили. Не буду гадать", - сказал Лавров в ответ на вопрос. Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленным государством, которое будет разделено на части между другими странами. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000115285.html
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000104683.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Румыния, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Кэлин Джеорджеску, Евросоюз, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Саудовская Аравия
Лавров ответил на вопрос журналиста о тяге ЕС к диалогу по Украине
Лавров не знает о связи тяги ЕС к диалогу по Украине с претензиями на ее земли