Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос журналиста о тяге ЕС к диалогу по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000122520.html
Лавров ответил на вопрос журналиста о тяге ЕС к диалогу по Украине
Лавров ответил на вопрос журналиста о тяге ЕС к диалогу по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров ответил на вопрос журналиста о тяге ЕС к диалогу по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает, связано ли высказанное некоторыми государствами Евросоюза желание оказаться за столом переговоров по... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:57:00+03:00
2025-02-18T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
румыния
сергей лавров
юрий ушаков
кэлин джеорджеску
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает, связано ли высказанное некоторыми государствами Евросоюза желание оказаться за столом переговоров по Украине с заявлениями в этих странах о правах на украинские земли. На пресс-конференции после российско-американских переговоров в Эр-Рияде журналист поинтересовался у российского министра, есть ли связь между заявленным желанием ряда государств ЕС быть за столом переговоров по Украине и заявлениями в этих странах о претензиях на украинские земли. "Я не знаю, но разговоры такие ведутся, и политики в Румынии совсем недавно об этом говорили. Не буду гадать", - сказал Лавров в ответ на вопрос. Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленным государством, которое будет разделено на части между другими странами. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000115285.html
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000104683.html
украина
россия
румыния
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, румыния, сергей лавров, юрий ушаков, кэлин джеорджеску, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, саудовская аравия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Румыния, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Кэлин Джеорджеску, Евросоюз, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Саудовская Аравия
Лавров ответил на вопрос журналиста о тяге ЕС к диалогу по Украине

Лавров не знает о связи тяги ЕС к диалогу по Украине с претензиями на ее земли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
Дзен
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает, связано ли высказанное некоторыми государствами Евросоюза желание оказаться за столом переговоров по Украине с заявлениями в этих странах о правах на украинские земли.
На пресс-конференции после российско-американских переговоров в Эр-Рияде журналист поинтересовался у российского министра, есть ли связь между заявленным желанием ряда государств ЕС быть за столом переговоров по Украине и заявлениями в этих странах о претензиях на украинские земли.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров назвал заявления о нетипичном плане США по Украине фейком
Вчера, 17:34
"Я не знаю, но разговоры такие ведутся, и политики в Румынии совсем недавно об этом говорили. Не буду гадать", - сказал Лавров в ответ на вопрос.
Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленным государством, которое будет разделено на части между другими странами.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине
Вчера, 16:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРумынияСергей ЛавровЮрий УшаковКэлин ДжеорджескуЕвросоюзПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСШАСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала