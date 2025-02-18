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Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
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16:46 18.02.2025 (обновлено: 16:59 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101039.html
Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров
Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров
Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил руководство Саудовской Аравии за возможность провести встречу с американскими представителями. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:46:00+03:00
2025-02-18T16:59:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
саудовская аравия
россия
сергей лавров
сша
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
юрий ушаков
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил руководство Саудовской Аравии за возможность провести встречу с американскими представителями."Хотели бы выразить признательность руководству Саудовской Аравии за предоставленную возможность провести встречу российских и американских представителей", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров.Лавров отметил, что российская делегация выразила признательность наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману."Вместе с Юрием Ушаковым были у него на аудиенции. Около часа говорили и о наших двусторонних отношениях, и о том, как важно обеспечивать в мире если не полное согласие, то, по крайней мере, готовность великих держав в любой ситуации поддерживать нормальный, профессиональный диалог и стараться услышать друг друга", - добавил министр.Он добавил, что стороны также говорили о важности извлекать уроки из происходящего и не допускать конфликтов и кризисов.
https://ria.ru/20250218/dipmissiya-2000105469.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, саудовская аравия, россия, сергей лавров, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), юрий ушаков
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Саудовская Аравия, Россия, Сергей Лавров, США, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Юрий Ушаков
Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров

Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров России и США

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил руководство Саудовской Аравии за возможность провести встречу с американскими представителями.
"Хотели бы выразить признательность руководству Саудовской Аравии за предоставленную возможность провести встречу российских и американских представителей", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров: Россия и США договорились решить проблему работы дипмиссий
Вчера, 16:58
Лавров отметил, что российская делегация выразила признательность наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману.
"Вместе с Юрием Ушаковым были у него на аудиенции. Около часа говорили и о наших двусторонних отношениях, и о том, как важно обеспечивать в мире если не полное согласие, то, по крайней мере, готовность великих держав в любой ситуации поддерживать нормальный, профессиональный диалог и стараться услышать друг друга", - добавил министр.
Он добавил, что стороны также говорили о важности извлекать уроки из происходящего и не допускать конфликтов и кризисов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США договорились о возобновлении сотрудничества, заявил Лавров
Вчера, 16:50
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреСаудовская АравияРоссияСергей ЛавровСШАМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Юрий Ушаков
 
 
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