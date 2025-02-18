https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101039.html

Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров

Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил руководство Саудовской Аравии за возможность провести встречу с американскими представителями. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:46:00+03:00

2025-02-18T16:46:00+03:00

2025-02-18T16:59:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

саудовская аравия

россия

сергей лавров

сша

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

юрий ушаков

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил руководство Саудовской Аравии за возможность провести встречу с американскими представителями."Хотели бы выразить признательность руководству Саудовской Аравии за предоставленную возможность провести встречу российских и американских представителей", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров.Лавров отметил, что российская делегация выразила признательность наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману."Вместе с Юрием Ушаковым были у него на аудиенции. Около часа говорили и о наших двусторонних отношениях, и о том, как важно обеспечивать в мире если не полное согласие, то, по крайней мере, готовность великих держав в любой ситуации поддерживать нормальный, профессиональный диалог и стараться услышать друг друга", - добавил министр.Он добавил, что стороны также говорили о важности извлекать уроки из происходящего и не допускать конфликтов и кризисов.

https://ria.ru/20250218/dipmissiya-2000105469.html

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103344.html

саудовская аравия

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сша

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, саудовская аравия, россия, сергей лавров, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), юрий ушаков