https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101039.html
Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров
Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров
Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил руководство Саудовской Аравии за возможность провести встречу с американскими представителями. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:46:00+03:00
2025-02-18T16:46:00+03:00
2025-02-18T16:59:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
саудовская аравия
россия
сергей лавров
сша
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000100465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da6f830c10465a2bce6a0cca26b387c0.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил руководство Саудовской Аравии за возможность провести встречу с американскими представителями."Хотели бы выразить признательность руководству Саудовской Аравии за предоставленную возможность провести встречу российских и американских представителей", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров.Лавров отметил, что российская делегация выразила признательность наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману."Вместе с Юрием Ушаковым были у него на аудиенции. Около часа говорили и о наших двусторонних отношениях, и о том, как важно обеспечивать в мире если не полное согласие, то, по крайней мере, готовность великих держав в любой ситуации поддерживать нормальный, профессиональный диалог и стараться услышать друг друга", - добавил министр.Он добавил, что стороны также говорили о важности извлекать уроки из происходящего и не допускать конфликтов и кризисов.
https://ria.ru/20250218/dipmissiya-2000105469.html
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103344.html
саудовская аравия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000100465_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_54fd08a9558cb33666dd5531300d4d71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, саудовская аравия, россия, сергей лавров, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), юрий ушаков
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Саудовская Аравия, Россия, Сергей Лавров, США, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Юрий Ушаков
Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров
Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за проведение переговоров России и США