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Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.02.2025
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15:50 18.02.2025 (обновлено: 15:56 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000084171.html
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщило российское внешнеполитическое... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:50:00+03:00
2025-02-18T15:56:00+03:00
саудовская аравия
сергей лавров
россия
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
юрий ушаков
сша
политика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Сергей Лавров был принят наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии", - написало министерство в своем телеграм-канале.Их встреча прошла в Эр-Рияде, где ранее состоялись российско-американские консультации.Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.Российскую делегацию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскими переговорщиками стали помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html
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саудовская аравия, сергей лавров, россия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), юрий ушаков, сша, политика
Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Россия, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Юрий Ушаков, США, Политика
Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

МИД: Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и наследный принц, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и наследный принц, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и наследный принц, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время встречи
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Сергей Лавров был принят наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии", - написало министерство в своем телеграм-канале.
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Их встреча прошла в Эр-Рияде, где ранее состоялись российско-американские консультации.
Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
Российскую делегацию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскими переговорщиками стали помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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Саудовская АравияСергей ЛавровРоссияМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Юрий УшаковСШАПолитика
 
 
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