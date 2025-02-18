https://ria.ru/20250218/lavrov-2000084171.html

Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщило российское внешнеполитическое... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:50:00+03:00

2025-02-18T15:50:00+03:00

2025-02-18T15:56:00+03:00

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мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Сергей Лавров был принят наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии", - написало министерство в своем телеграм-канале.Их встреча прошла в Эр-Рияде, где ранее состоялись российско-американские консультации.Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.Российскую делегацию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскими переговорщиками стали помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html

https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999841322.html

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саудовская аравия, сергей лавров, россия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), юрий ушаков, сша, политика