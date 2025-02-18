Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
МИД: Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и наследный принц, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время встречи
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и наследный принц, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Сергей Лавров был принят наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии", - написало министерство в своем телеграм-канале.
Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для контактов России и США
17 февраля, 12:57
Их встреча прошла в Эр-Рияде, где ранее состоялись российско-американские консультации.
Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
Российскую делегацию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскими переговорщиками стали помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Зеленский посетит Саудовскую Аравию
17 февраля, 14:54