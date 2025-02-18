https://ria.ru/20250218/lavrov-2000012499.html
Лавров и Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в галстуках одного тона
Лавров и Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в галстуках одного тона - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров и Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в галстуках одного тона
Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в галстуках одного тона, практически одинаковых, следует из... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:43:00+03:00
2025-02-18T11:43:00+03:00
2025-02-18T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в галстуках одного тона, практически одинаковых, следует из опубликованных со встречи материалов. Галстук Лаврова темно-синий, спокойный и однотонный, без узора, в то время как у Рубио - с узором в мелкую белую точку. Галстуки спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова и вовсе одинаковые: яркого синего цвета. Галстук помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца выделяется из всех - узор из темных, белых и бордовых полос.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, россия, сергей лавров, марко рубио, стив уиткофф
В мире, США, Ближний Восток, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, Стив Уиткофф
Лавров и Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в галстуках одного тона
Лавров и Рубио прибыли на переговоры в почти одинаковых галстуках одного тона