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Участникам переговоров в Эр-Рияде предложили на ланч рыбу и ягненка
Участникам переговоров в Эр-Рияде предложили на ланч рыбу и ягненка - РИА Новости, 18.02.2025
Участникам переговоров в Эр-Рияде предложили на ланч рыбу и ягненка
Участникам российско-американских переговоров в Эр-Рияде на ланч предложили морепродукты, рыбу и ягненка, а на десерт — ассорти из фруктов. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:30:00+03:00
2025-02-18T15:30:00+03:00
2025-02-18T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 — РИА Новости. Участникам российско-американских переговоров в Эр-Рияде на ланч предложили морепродукты, рыбу и ягненка, а на десерт — ассорти из фруктов. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась примерно 4,5 часа. Переговоры стартовали около 10:30 мск. Спустя два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, а еще через час ушли на ланч. Как следует из меню ланча, которое показано в эфире Первого канала, участникам переговоров предложили ассорти закусок, салат из авокадо и сэндвичи. В качестве первого блюда подали морепродукты и лосось с оливковым маслом и лимоном. Основное блюдо состояло из филе морского окуня с креветками и зелеными овощами, стейка рибай с овощами и ягненка с рисом. На десерт были чизкейк и фрукты. Россию за столом переговоров представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них сидели трое американских переговорщиков: помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на встрече обсуждали будущие переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/putin-2000073598.html
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Россия, США, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио, В мире, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Участникам переговоров в Эр-Рияде предложили на ланч рыбу и ягненка
Участникам встречи в Эр-Рияде предложили на ланч морепродукты, рыбу и ягненка