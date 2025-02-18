https://ria.ru/20250218/ktk-2000149307.html

Путин призвал акционеров помочь в восстановлении КТК

Путин призвал акционеров помочь в восстановлении КТК - РИА Новости, 18.02.2025

Путин призвал акционеров помочь в восстановлении КТК

Если акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки украинских БПЛА по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" заинтересованы в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:08:00+03:00

2025-02-18T19:08:00+03:00

2025-02-18T21:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Если акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки украинских БПЛА по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, надо поставить оборудование, несмотря на санкции, заявил президент России Владимир Путин.НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотниками, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что дроны управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". По сообщению "Транснефти", повреждения на объекте КТК будут устранять полтора-два месяца, в результате прокачка нефти из Казахстана может упасть примерно на 30%."Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования, сами себе же делают. Я так понимаю, вы (вице-премьер РФ Александр Новак. — Прим. ред.) в контакте, наверное, с партнерами. Если что-то нужно со стороны российского правительства, прошу это содействие оказать", — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250218/ktk-2000151093.html

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экономика, россия, краснодарский край, владимир путин, транснефть, вооруженные силы украины, цены на нефть, александр новак, казахстан