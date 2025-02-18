Станция КТК получила серьезные повреждения после атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛА на станцию КТК могут устранять до двух месяцев
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Последствия атаки БПЛА со стороны Киева на нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до двух месяцев, рассказал один из основных акционеров КТК "Транснефть".
"В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждены закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ", — сообщили в компании.
Специалисты оценят ущерб и конкретизируют сроки восстановления объектов консорциума в ближайшее время.
"По мнению специалистов КТК, последствия указанного удара будут устраняться в срок от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%", — добавил акционер.
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, говоря об ударе по нефтяному консорциуму, заявил, что Киев тем самым намеренно нанес прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу.
В понедельник крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах.