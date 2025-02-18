https://ria.ru/20250218/ktk-2000037416.html

Станция КТК получила серьезные повреждения после атаки БПЛА

Станция КТК получила серьезные повреждения после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.02.2025

Станция КТК получила серьезные повреждения после атаки БПЛА

Последствия атаки БПЛА со стороны Киева на нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до двух месяцев,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:05:00+03:00

2025-02-18T13:05:00+03:00

2025-02-18T19:11:00+03:00

казахстан

транснефть

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происшествия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Последствия атаки БПЛА со стороны Киева на нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут устранять до двух месяцев, рассказал один из основных акционеров КТК "Транснефть"."В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждены закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ", — сообщили в компании.Специалисты оценят ущерб и конкретизируют сроки восстановления объектов консорциума в ближайшее время."По мнению специалистов КТК, последствия указанного удара будут устраняться в срок от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%", — добавил акционер.Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, говоря об ударе по нефтяному консорциуму, заявил, что Киев тем самым намеренно нанес прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу. В понедельник крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах.

https://ria.ru/20250217/neft-1999917427.html

https://ria.ru/20250218/medvedev-1999968512.html

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казахстан, транснефть, киев, краснодарский край, происшествия