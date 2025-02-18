https://ria.ru/20250218/kompromiss-2000079690.html
Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США, заявил глава РФПИ
Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025
Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США, заявил глава РФПИ
Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США после встречи в Саудовской Аравии, стороны только начали слушать друг друга, заявил глава Российского... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:32:00+03:00
2025-02-18T15:32:00+03:00
2025-02-18T15:54:00+03:00
россия
сша
саудовская аравия
кирилл дмитриев
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США после встречи в Саудовской Аравии, стороны только начали слушать друг друга, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев агентству Рейтер."Рано говорить о компромиссах, стороны начали слушать друг друга", - приводит агентство слова Дмитриева.Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
https://ria.ru/20250218/rossija-2000078581.html
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россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев: пока рано говорить о компромиссах между РФ и США