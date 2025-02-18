https://ria.ru/20250218/kompromiss-2000079690.html

Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США, заявил глава РФПИ

Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025

Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США, заявил глава РФПИ

Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США после встречи в Саудовской Аравии, стороны только начали слушать друг друга, заявил глава Российского... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:32:00+03:00

2025-02-18T15:32:00+03:00

2025-02-18T15:54:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

кирилл дмитриев

юрий ушаков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999988440_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_129f0b6956daa2e1d9d1308653cf7fd2.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Пока рано говорить о компромиссах между Россией и США после встречи в Саудовской Аравии, стороны только начали слушать друг друга, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев агентству Рейтер."Рано говорить о компромиссах, стороны начали слушать друг друга", - приводит агентство слова Дмитриева.Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.

https://ria.ru/20250218/rossija-2000078581.html

россия

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде