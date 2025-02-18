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Глава РСПП оценил возможность возвращения иностранных компаний на рынок - РИА Новости, 18.02.2025
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03:30 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/kompanii-1999956085.html
Глава РСПП оценил возможность возвращения иностранных компаний на рынок
Глава РСПП оценил возможность возвращения иностранных компаний на рынок - РИА Новости, 18.02.2025
Глава РСПП оценил возможность возвращения иностранных компаний на рынок
Иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T03:30:00+03:00
2025-02-18T03:30:00+03:00
экономика
россия
санкт-петербург
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
hyundai motor
zara
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, при этом Россия ориентируется на соблюдение международного права, заявил РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Многие иностранные компании уходили по схемам, которые предполагали возможность возврата, то есть были опционные схемы. Например, появилось в печати, что Hyundai Motor хочет вернуть себе завод в Петербурге. Надо смотреть на договор выхода, если там опционные схемы были прописаны, то они вполне могут быть реализованы при условии, что намерения серьезные, что они были четко зафиксированы в юридически значимых документах", - сказал он в кулуарах Налогового форума в рамках Недели российского бизнеса, отвечая на вопрос, как РФ воспримет желание иностранных брендов вернуться. В случае, если компании уходили, изменяя бренд материнской компании или "с концами", то это – другая ситуация, отметил глава РСПП, и при ней велика вероятность того, что освободившиеся ниши уже заняты, а к "сбежавшим" компаниям сформировалось негативное отношение. "Многие уходили, меняя бренды, например. Они убирали бренд материнской конторы и оставляли здесь какие-то бренды, которые напрямую не ассоциировались с материнскими конторами. Там другая схема. В принципе, конечно, за эти три года ниши заняты. Возвращаться не так просто. Но, поскольку Россия ориентируется на соблюдение международного права, то там, где жесткие обязательства, прописывающие возможность возврата, – одна ситуация. Там, где по принципу, "а не вернуться ли нам?" … Например, я вот не знаю, McDonald"s уходил с какими-то возможностями возращения или "с концами". Если "с концами", то ему тут уже делать нечего", - заявил Шохин. "Велики риски того, что за эти три года сформировалось негативное отношение к тем брендам, которые сбежали, и тут может бизнеса такого уже не получится, как 20 или 30 лет назад. Поэтому тут простых и однолинейных схем, наверное, не будет. Тут торопиться не надо", - добавил он. Ранее в феврале Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&amp;Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
https://ria.ru/20250217/peskov-1999802263.html
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экономика, россия, санкт-петербург, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, hyundai motor, zara
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Hyundai Motor, Zara
Глава РСПП оценил возможность возвращения иностранных компаний на рынок

Шохин: иностранные компании могут вернуться, если эта опция была в документах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Шохин
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Шохин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция, но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, при этом Россия ориентируется на соблюдение международного права, заявил РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Многие иностранные компании уходили по схемам, которые предполагали возможность возврата, то есть были опционные схемы. Например, появилось в печати, что Hyundai Motor хочет вернуть себе завод в Петербурге. Надо смотреть на договор выхода, если там опционные схемы были прописаны, то они вполне могут быть реализованы при условии, что намерения серьезные, что они были четко зафиксированы в юридически значимых документах", - сказал он в кулуарах Налогового форума в рамках Недели российского бизнеса, отвечая на вопрос, как РФ воспримет желание иностранных брендов вернуться.
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В случае, если компании уходили, изменяя бренд материнской компании или "с концами", то это – другая ситуация, отметил глава РСПП, и при ней велика вероятность того, что освободившиеся ниши уже заняты, а к "сбежавшим" компаниям сформировалось негативное отношение.
"Многие уходили, меняя бренды, например. Они убирали бренд материнской конторы и оставляли здесь какие-то бренды, которые напрямую не ассоциировались с материнскими конторами. Там другая схема. В принципе, конечно, за эти три года ниши заняты. Возвращаться не так просто. Но, поскольку Россия ориентируется на соблюдение международного права, то там, где жесткие обязательства, прописывающие возможность возврата, – одна ситуация. Там, где по принципу, "а не вернуться ли нам?" … Например, я вот не знаю, McDonald"s уходил с какими-то возможностями возращения или "с концами". Если "с концами", то ему тут уже делать нечего", - заявил Шохин.
"Велики риски того, что за эти три года сформировалось негативное отношение к тем брендам, которые сбежали, и тут может бизнеса такого уже не получится, как 20 или 30 лет назад. Поэтому тут простых и однолинейных схем, наверное, не будет. Тут торопиться не надо", - добавил он.
Ранее в феврале Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
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ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейHyundai MotorZara
 
 
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