https://ria.ru/20250218/knaysl-2000023127.html

Кнайсль прокомментировала немногочисленность делегаций России и США

Кнайсль прокомментировала немногочисленность делегаций России и США - РИА Новости, 18.02.2025

Кнайсль прокомментировала немногочисленность делегаций России и США

Встреча в Эр-Рияде между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио с небольшими делегациями демонстрирует эффективность двусторонней... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:19:00+03:00

2025-02-18T12:19:00+03:00

2025-02-18T12:19:00+03:00

россия

сша

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карин кнайсль

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С-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Встреча в Эр-Рияде между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио с небольшими делегациями демонстрирует эффективность двусторонней дипломатии РФ и США, в отличие от перегруженных делегаций Евросоюза, которые проявляют неорганизованность и утратили свою значимость, написала руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале. Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проводят с представителями США встречу, посвященную восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее Ушаков. В российскую делегацию также входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Когда я сравниваю этот формат с огромными делегациями небольших стран ЕС, где десятки людей пытаются усесться за стол, видна разница: если вы хотите добиться результатов, за столом должно быть не больше восьми человек", - считает Кнайсль. Перед любым саммитом необходимо определиться с повесткой дня, отметила она. "Речь идет о классической двусторонней дипломатии. Сейчас они будут определять повестку дня. Это важнейшая часть перед любым саммитом. Какие темы войдут в список, а какие останутся за его пределами", - пояснила Кнайсль. По словам экс-главы МИД Австрии, министры ЕС демонстрируют свою обычную "воинственную какофонию" и "стратегическую близорукость", они до сих пор не осознали, что стали неактуальными. В делегацию США на переговорах в Эр-Рияде входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000012499.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, австрия, карин кнайсль, сергей лавров, марко рубио, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет, российский фонд прямых инвестиций, в мире, эр-рияд (город)