https://ria.ru/20250218/kitay--1999991705.html

Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира

Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира - РИА Новости, 18.02.2025

Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира

Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая переговоры США и России, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:57:00+03:00

2025-02-18T10:57:00+03:00

2025-02-18T11:20:00+03:00

в мире

китай

сша

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая переговоры США и России, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Делегации России и США во вторник проведут встречу в Саудовской Аравии, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией", - сказал Го Цзякунь.При этом дипломат подчеркнул, что в то же время "Китай ожидает, что все стороны своевременно примут участие в мирных переговорах".Го Цзякунь добавил, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса, и всегда твердо придерживался содействию миру и переговорам.

https://ria.ru/20250218/mid-1999987840.html

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999987195.html

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сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде