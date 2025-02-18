https://ria.ru/20250218/kitay--1999991705.html
Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира
Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира - РИА Новости, 18.02.2025
Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира
Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая переговоры США и России, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:57:00+03:00
2025-02-18T10:57:00+03:00
2025-02-18T11:20:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая переговоры США и России, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Делегации России и США во вторник проведут встречу в Саудовской Аравии, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией", - сказал Го Цзякунь.При этом дипломат подчеркнул, что в то же время "Китай ожидает, что все стороны своевременно примут участие в мирных переговорах".Го Цзякунь добавил, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса, и всегда твердо придерживался содействию миру и переговорам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира
МИД Китая заявил, что приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии