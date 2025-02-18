Рейтинг@Mail.ru
Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 18.02.2025 (обновлено: 11:20 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/kitay--1999991705.html
Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира
Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира - РИА Новости, 18.02.2025
Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира
Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая переговоры США и России, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:57:00+03:00
2025-02-18T11:20:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999989328_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_16063677e678f9f1b95b75f831a943bf.jpg
ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая переговоры США и России, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Делегации России и США во вторник проведут встречу в Саудовской Аравии, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией", - сказал Го Цзякунь.При этом дипломат подчеркнул, что в то же время "Китай ожидает, что все стороны своевременно примут участие в мирных переговорах".Го Цзякунь добавил, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса, и всегда твердо придерживался содействию миру и переговорам.
https://ria.ru/20250218/mid-1999987840.html
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999987195.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999989328_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_3fa203f506673a04a94d6767d7b6ee4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Китай, США, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Китай заявил, что приветствует усилия по достижению мира

МИД Китая заявил, что приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Пекин приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая переговоры США и России, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Делегации России и США во вторник проведут встречу в Саудовской Аравии, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил накануне входящий в российскую делегацию помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
МИД Китая прокомментировал возможность отправки миротворцев на Украину
Вчера, 10:45
"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией", - сказал Го Цзякунь.
При этом дипломат подчеркнул, что в то же время "Китай ожидает, что все стороны своевременно примут участие в мирных переговорах".
Го Цзякунь добавил, что Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса, и всегда твердо придерживался содействию миру и переговорам.
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Дмитриев: совместные проекты сделают экономики России и США успешнее
Вчера, 10:42
 
В миреКитайСШАРоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала