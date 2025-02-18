https://ria.ru/20250218/kiev-2000098972.html

На Украине считают, что Трампу что-то недоговаривают, пишет WP

На Украине считают, что Трампу что-то недоговаривают, пишет WP - РИА Новости, 18.02.2025

На Украине считают, что Трампу что-то недоговаривают, пишет WP

В Киеве считают, что президенту США Дональду Трампу предоставляют не все факты, пишет газета Washington Post в контексте российско-американских переговоров в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:38:00+03:00

2025-02-18T16:38:00+03:00

2025-02-18T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Киеве считают, что президенту США Дональду Трампу предоставляют не все факты, пишет газета Washington Post в контексте российско-американских переговоров в Эр-Рияде. "Может, Трампа обманывают по поводу последствий (переговоров с РФ - ред.)... Его команда должна предоставить ему больше фактов", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника. При этом собеседник издания не уточнил, о каких фактах идет речь. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

https://ria.ru/20250217/peregovory-1999846528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, сша, киев, дональд трамп, юрий ушаков, сергей лавров, украина