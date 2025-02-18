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На Украине считают, что Трампу что-то недоговаривают, пишет WP
На Украине считают, что Трампу что-то недоговаривают, пишет WP - РИА Новости, 18.02.2025
На Украине считают, что Трампу что-то недоговаривают, пишет WP
В Киеве считают, что президенту США Дональду Трампу предоставляют не все факты, пишет газета Washington Post в контексте российско-американских переговоров в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:38:00+03:00
2025-02-18T16:38:00+03:00
2025-02-18T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Киеве считают, что президенту США Дональду Трампу предоставляют не все факты, пишет газета Washington Post в контексте российско-американских переговоров в Эр-Рияде. "Может, Трампа обманывают по поводу последствий (переговоров с РФ - ред.)... Его команда должна предоставить ему больше фактов", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника. При этом собеседник издания не уточнил, о каких фактах идет речь. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, россия, сша, киев, дональд трамп, юрий ушаков, сергей лавров, украина
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На Украине считают, что Трампу что-то недоговаривают, пишет WP
WP: в Киеве считают, что Трампа обманывают о последствиях переговоров с Россией