https://ria.ru/20250218/kiev-2000049300.html
Guardian: в Киеве заявили, что не отвергали сделку США по ресурсам
Guardian: в Киеве заявили, что не отвергали сделку США по ресурсам - РИА Новости, 18.02.2025
Guardian: в Киеве заявили, что не отвергали сделку США по ресурсам
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина утверждает, что предложение США заключить сделку РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:50:00+03:00
2025-02-18T13:50:00+03:00
2025-02-18T13:50:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
ольга стефанишина
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина утверждает, что предложение США заключить сделку по редкоземельным металлам "не было отвергнуто" Киевом, как ожидается, она будет подписана, пишет британская газета Guardian. Как сообщила Стефанишина, сделка с США по ресурсам "не отвергалась" и остается предметом обсуждения. "Мы ожидаем, что она будет подписана", - приводит ее слова издание. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.
https://ria.ru/20250218/delegatsija-2000036662.html
https://ria.ru/20250217/ssha-1999831819.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, ольга стефанишина, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Ольга Стефанишина, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Guardian: в Киеве заявили, что не отвергали сделку США по ресурсам
Guardian: Украина ожидает подписания сделки с США по редкоземельным металлам