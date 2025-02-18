https://ria.ru/20250218/kiev-2000049300.html

Guardian: в Киеве заявили, что не отвергали сделку США по ресурсам

Guardian: в Киеве заявили, что не отвергали сделку США по ресурсам - РИА Новости, 18.02.2025

Guardian: в Киеве заявили, что не отвергали сделку США по ресурсам

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина утверждает, что предложение США заключить сделку РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:50:00+03:00

2025-02-18T13:50:00+03:00

2025-02-18T13:50:00+03:00

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

ольга стефанишина

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина утверждает, что предложение США заключить сделку по редкоземельным металлам "не было отвергнуто" Киевом, как ожидается, она будет подписана, пишет британская газета Guardian. Как сообщила Стефанишина, сделка с США по ресурсам "не отвергалась" и остается предметом обсуждения. "Мы ожидаем, что она будет подписана", - приводит ее слова издание. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.

https://ria.ru/20250218/delegatsija-2000036662.html

https://ria.ru/20250217/ssha-1999831819.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, ольга стефанишина, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности