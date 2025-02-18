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Несколько БПЛА уничтожили в Воронежской области
Несколько БПЛА уничтожили в Воронежской области - РИА Новости, 18.02.2025
Несколько БПЛА уничтожили в Воронежской области
Еще несколько беспилотников уничтожены в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T03:02:00+03:00
2025-02-18T03:02:00+03:00
2025-02-18T03:02:00+03:00
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происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Еще несколько беспилотников уничтожены в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее губернатор сообщал об одном уничтоженном беспилотнике в Воронежской области. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены еще несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Гусев добавил, что на территории региона объявлен отбой опасности атаки БПЛА. Она была объявлена в 1.34 мск и длилась более часа.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Несколько БПЛА уничтожили в Воронежской области
Гусев: несколько БПЛА уничтожили в Воронежской области