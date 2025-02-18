https://ria.ru/20250218/gosduma-2000014328.html

В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде

В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде

Россию на встрече с делегацией США в Эр-Рияде представляет сильная группа переговорщиков, состоящая из опытных политиков, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:49:00+03:00

2025-02-18T11:49:00+03:00

2025-02-18T11:49:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Россию на встрече с делегацией США в Эр-Рияде представляет сильная группа переговорщиков, состоящая из опытных политиков, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. "Переговоры, которые сегодня проходят, уверен, заложат фундамент для принятия последующих глобальных решений. Россия представлена очень сильной переговорной группой. В нее вошли ответственные, опытные и мудрые российские политики. Неспроста доверие оказано именно им. Уверен, что они приложат максимум усилий, которые позволят завершить украинский конфликт на условиях, исключающих на многие десятилетия вперед появление новых угроз у границ Российской Федерации", - сказал Шеремет. По его мнению, встреча в Эр-Рияде показывает усталость Запада от конфронтации с Россией и желание перейти к взаимовыгодному конструктивному диалогу. "Весь мир только выиграет от возобновления конструктивных контактов между Россией и США", - отметил депутат.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999957212.html

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в мире, россия, сша, ближний восток, михаил шеремет, сергей лавров, юрий ушаков, госдума рф