В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде
Депутат Шеремет: Россию на переговорах в Эр-Рияде представляют опытные политики
© Фото : МИД РоссииРоссийская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
© Фото : МИД России
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Россию на встрече с делегацией США в Эр-Рияде представляет сильная группа переговорщиков, состоящая из опытных политиков, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
"Переговоры, которые сегодня проходят, уверен, заложат фундамент для принятия последующих глобальных решений. Россия представлена очень сильной переговорной группой. В нее вошли ответственные, опытные и мудрые российские политики. Неспроста доверие оказано именно им. Уверен, что они приложат максимум усилий, которые позволят завершить украинский конфликт на условиях, исключающих на многие десятилетия вперед появление новых угроз у границ Российской Федерации", - сказал Шеремет.
По его мнению, встреча в Эр-Рияде показывает усталость Запада от конфронтации с Россией и желание перейти к взаимовыгодному конструктивному диалогу.
"Весь мир только выиграет от возобновления конструктивных контактов между Россией и США", - отметил депутат.