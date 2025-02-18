Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000014328.html
В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде
В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде
Россию на встрече с делегацией США в Эр-Рияде представляет сильная группа переговорщиков, состоящая из опытных политиков, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:49:00+03:00
2025-02-18T11:49:00+03:00
в мире
россия
сша
ближний восток
михаил шеремет
сергей лавров
юрий ушаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999986515_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_d5ecede09dfdc45afe9963620de75096.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Россию на встрече с делегацией США в Эр-Рияде представляет сильная группа переговорщиков, состоящая из опытных политиков, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. "Переговоры, которые сегодня проходят, уверен, заложат фундамент для принятия последующих глобальных решений. Россия представлена очень сильной переговорной группой. В нее вошли ответственные, опытные и мудрые российские политики. Неспроста доверие оказано именно им. Уверен, что они приложат максимум усилий, которые позволят завершить украинский конфликт на условиях, исключающих на многие десятилетия вперед появление новых угроз у границ Российской Федерации", - сказал Шеремет. По его мнению, встреча в Эр-Рияде показывает усталость Запада от конфронтации с Россией и желание перейти к взаимовыгодному конструктивному диалогу. "Весь мир только выиграет от возобновления конструктивных контактов между Россией и США", - отметил депутат.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999957212.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999986515_62:0:1199:853_1920x0_80_0_0_9c4e9d2eee47749da1a59ca96ea041ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, ближний восток, михаил шеремет, сергей лавров, юрий ушаков, госдума рф
В мире, Россия, США, Ближний Восток, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде

Депутат Шеремет: Россию на переговорах в Эр-Рияде представляют опытные политики

© Фото : МИД РоссииРоссийская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : МИД России
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Россию на встрече с делегацией США в Эр-Рияде представляет сильная группа переговорщиков, состоящая из опытных политиков, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии.
"Переговоры, которые сегодня проходят, уверен, заложат фундамент для принятия последующих глобальных решений. Россия представлена очень сильной переговорной группой. В нее вошли ответственные, опытные и мудрые российские политики. Неспроста доверие оказано именно им. Уверен, что они приложат максимум усилий, которые позволят завершить украинский конфликт на условиях, исключающих на многие десятилетия вперед появление новых угроз у границ Российской Федерации", - сказал Шеремет.
По его мнению, встреча в Эр-Рияде показывает усталость Запада от конфронтации с Россией и желание перейти к взаимовыгодному конструктивному диалогу.
"Весь мир только выиграет от возобновления конструктивных контактов между Россией и США", - отметил депутат.
Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров России и США - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Переговоры в Эр-Рияде могут затронуть не только Украину, заявил политолог
Вчера, 04:09
 
В миреРоссияСШАБлижний ВостокМихаил ШереметСергей ЛавровЮрий УшаковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала