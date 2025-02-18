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В ГД рассказали о новом способе передачи чека покупателю - РИА Новости, 18.02.2025
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02:51 18.02.2025 (обновлено: 06:17 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/gosduma-1999954762.html
В ГД рассказали о новом способе передачи чека покупателю
В ГД рассказали о новом способе передачи чека покупателю - РИА Новости, 18.02.2025
В ГД рассказали о новом способе передачи чека покупателю
Сервис, позволяющий отправлять электронные чеки в единое хранилище, заработает в России с 1 марта, с его помощью все данные о покупках будут доступны в одном... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T02:51:00+03:00
2025-02-18T06:17:00+03:00
экономика
технологии
россия
сергей гаврилов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сервис, позволяющий отправлять электронные чеки в единое хранилище, заработает в России с 1 марта, с его помощью все данные о покупках будут доступны в одном месте, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ)."С 1 марта 2025 года в России вводится сервис ФНС "Мои чеки онлайн", позволяющий отправлять электронные чеки покупателям в единое хранилище. Теперь вместо разрозненных чеков в почте, смс или приложениях все данные о покупках будут доступны в одном месте", — сказал Гаврилов. По его словам, чтобы воспользоваться этим способом, покупатель должен заранее предоставить продавцу номер телефона или e-mail и согласиться на отправку чеков в сервис. Если контактные данные не указаны, чек выдадут привычным способом."Сервис упрощает доступ к чекам и помогает сохранять их в удобном виде. С введением сервиса "Мои чеки онлайн" разрозненные чеки, которые покупатели раньше получали разными способами — на электронную почту, в смс, через приложения магазинов или банков, — будут собираться в одном месте. Это позволит покупателям удобно отслеживать свои покупки, не искать чеки в разных источниках и всегда иметь к ним доступ в личном кабинете ФНС. Также это полезно при возвратах, гарантийном обслуживании и налоговых вычетах", — отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что новый порядок закреплен в федеральном законе и распространяется на расчеты через Систему быстрых платежей и автоматические устройства. Покупатель также будет вправе отказаться от этого формата и выбрать привычный способ получения чека."С 1 марта 2025 года продавцы, использующие кассовую технику, обязаны предоставить клиенту возможность получения чека через сервис ФНС, если он согласен на такой формат", — добавил Гаврилов.
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экономика, технологии, россия, сергей гаврилов, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф, кпрф
Экономика, Технологии, Россия, Сергей Гаврилов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ, КПРФ
В ГД рассказали о новом способе передачи чека покупателю

Депутат Гаврилов: новый способ передачи чека покупателю заработает с 1 марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сервис, позволяющий отправлять электронные чеки в единое хранилище, заработает в России с 1 марта, с его помощью все данные о покупках будут доступны в одном месте, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
"С 1 марта 2025 года в России вводится сервис ФНС "Мои чеки онлайн", позволяющий отправлять электронные чеки покупателям в единое хранилище. Теперь вместо разрозненных чеков в почте, смс или приложениях все данные о покупках будут доступны в одном месте", — сказал Гаврилов.
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По его словам, чтобы воспользоваться этим способом, покупатель должен заранее предоставить продавцу номер телефона или e-mail и согласиться на отправку чеков в сервис. Если контактные данные не указаны, чек выдадут привычным способом.
"Сервис упрощает доступ к чекам и помогает сохранять их в удобном виде. С введением сервиса "Мои чеки онлайн" разрозненные чеки, которые покупатели раньше получали разными способами — на электронную почту, в смс, через приложения магазинов или банков, — будут собираться в одном месте. Это позволит покупателям удобно отслеживать свои покупки, не искать чеки в разных источниках и всегда иметь к ним доступ в личном кабинете ФНС. Также это полезно при возвратах, гарантийном обслуживании и налоговых вычетах", — отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что новый порядок закреплен в федеральном законе и распространяется на расчеты через Систему быстрых платежей и автоматические устройства. Покупатель также будет вправе отказаться от этого формата и выбрать привычный способ получения чека.
"С 1 марта 2025 года продавцы, использующие кассовую технику, обязаны предоставить клиенту возможность получения чека через сервис ФНС, если он согласен на такой формат", — добавил Гаврилов.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСергей ГавриловФедеральная налоговая служба (ФНС России)Госдума РФКПРФ
 
 
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