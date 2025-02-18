https://ria.ru/20250218/gosduma-1999954762.html

В ГД рассказали о новом способе передачи чека покупателю

В ГД рассказали о новом способе передачи чека покупателю - РИА Новости, 18.02.2025

В ГД рассказали о новом способе передачи чека покупателю

Сервис, позволяющий отправлять электронные чеки в единое хранилище, заработает в России с 1 марта, с его помощью все данные о покупках будут доступны в одном... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:51:00+03:00

2025-02-18T02:51:00+03:00

2025-02-18T06:17:00+03:00

экономика

технологии

россия

сергей гаврилов

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госдума рф

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сервис, позволяющий отправлять электронные чеки в единое хранилище, заработает в России с 1 марта, с его помощью все данные о покупках будут доступны в одном месте, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ)."С 1 марта 2025 года в России вводится сервис ФНС "Мои чеки онлайн", позволяющий отправлять электронные чеки покупателям в единое хранилище. Теперь вместо разрозненных чеков в почте, смс или приложениях все данные о покупках будут доступны в одном месте", — сказал Гаврилов. По его словам, чтобы воспользоваться этим способом, покупатель должен заранее предоставить продавцу номер телефона или e-mail и согласиться на отправку чеков в сервис. Если контактные данные не указаны, чек выдадут привычным способом."Сервис упрощает доступ к чекам и помогает сохранять их в удобном виде. С введением сервиса "Мои чеки онлайн" разрозненные чеки, которые покупатели раньше получали разными способами — на электронную почту, в смс, через приложения магазинов или банков, — будут собираться в одном месте. Это позволит покупателям удобно отслеживать свои покупки, не искать чеки в разных источниках и всегда иметь к ним доступ в личном кабинете ФНС. Также это полезно при возвратах, гарантийном обслуживании и налоговых вычетах", — отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что новый порядок закреплен в федеральном законе и распространяется на расчеты через Систему быстрых платежей и автоматические устройства. Покупатель также будет вправе отказаться от этого формата и выбрать привычный способ получения чека."С 1 марта 2025 года продавцы, использующие кассовую технику, обязаны предоставить клиенту возможность получения чека через сервис ФНС, если он согласен на такой формат", — добавил Гаврилов.

https://ria.ru/20250208/kredit-1998111758.html

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экономика, технологии, россия, сергей гаврилов, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф, кпрф