https://ria.ru/20250218/glava-2000003158.html

Глава РФПИ рассказал США о потерях американских компаний

Глава РФПИ рассказал США о потерях американских компаний - РИА Новости, 18.02.2025

Глава РФПИ рассказал США о потерях американских компаний

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах с США в Эр-Рияде показал представителям Соединенных Штатов таблицу с оценкой... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:23:00+03:00

2025-02-18T11:23:00+03:00

2025-02-18T14:15:00+03:00

экономика

сша

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах с США в Эр-Рияде показал представителям Соединенных Штатов таблицу с оценкой финансовых потерь американских компаний из разных секторов, которые они понесли из-за ухода с российского рынка, рассказал он."Представьте, первый раз сегодня американцы увидели, я показал эту табличку, что потери американских компаний — 300 миллиардов долларов. Никто об этом не говорил", — отметил Дмитриев. Эту же таблицу он показал журналистам в кулуарах встречи.Согласно ей, общая сумма потерь оценивается в 324 миллиарда долларов. "Если посмотреть по индустриям, то очень большие потери в IT и медиа — 123 миллиарда (долларов. — Прим. ред.)", — уточнил глава РФПИ.В энергетическом секторе фирмы из США, по его словам, недосчитались около десяти миллиардов долларов. Согласно представленным в таблице оценкам, потери в секторе производства товаров общего потребления от разрыва отношений с Россией составили 94 миллиарда долларов, финансовый сектор потерял 71 миллиард долларов. Потери промышленного сектора авторы оценили в 26 миллиардов долларов. "Американцы восприняли это как информацию к размышлению", — добавил Дмитриев.Он отметил, что санкции, введенные США, сильнее ударили по самим Штатам, чем по России. При этом глава РФПИ объяснил, что потери Вашингтона также связаны с тем, что многие страны стали отказываться от доллара.Дмитриев подчеркнул, что политика по сдерживанию Москвы провалилась и это тоже надо честно признать.Сегодня в Эр-Рияде проходят российско-американские переговоры высокого уровня. Москву на них представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Также в переговорном процессе участвует Кирилл Дмитриев. От американской стороны прибыли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.На встрече планируют рассмотреть вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и США и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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экономика, сша, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций