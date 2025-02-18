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Обмен Фогеля создал позитивный фон для диалога России и США, заявили в РФПИ
Обмен Фогеля создал позитивный фон для диалога России и США, заявили в РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025
Обмен Фогеля создал позитивный фон для диалога России и США, заявили в РФПИ
Обмен американца Марка Фогеля создал позитивный фон для начала диалога России и США, заявил член российской делегации на переговорах РФ и США в Эр-Рияде, глава... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:39:00+03:00
2025-02-18T14:39:00+03:00
2025-02-18T14:40:00+03:00
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дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Обмен американца Марка Фогеля создал позитивный фон для начала диалога России и США, заявил член российской делегации на переговорах РФ и США в Эр-Рияде, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях переговоров. Переданный США российской стороной Фогель, вероятно, стал десятым по счету осужденным за рубежом американским гражданином, вернувшимся на родину с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил ранее госсекретарь Марко Рубио. В обмен США закрыли дело против россиянина Александра Винника. "Начинается диалог, он будет позитивным. Я думаю, очень важную роль сыграл обмен Марка Фогеля, который создал позитивный настрой. Безусловно очень позитивный разговор президентов. Начинаем диалог", - сказал Дмитриев. Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
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США, Россия, Саудовская Аравия, Марк Фогель, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Эр-Рияд (город)
Обмен Фогеля создал позитивный фон для диалога России и США, заявили в РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев: обмен Фогеля создал позитивный фон для начала диалога с США