https://ria.ru/20250218/evropa-2000178393.html

"Приказали искать". На Западе раскрыли, что задумали в Европе против России

"Приказали искать". На Западе раскрыли, что задумали в Европе против России - РИА Новости, 18.02.2025

"Приказали искать". На Западе раскрыли, что задумали в Европе против России

Европейские политики обсуждают вопрос отправки военных на Украину из-за стремления продолжить конфликт, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:36:00+03:00

2025-02-18T23:36:00+03:00

2025-02-18T23:36:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейские политики обсуждают вопрос отправки военных на Украину из-за стремления продолжить конфликт, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Всем европейским лидерам, мечтающим о европейских "миротворческих силах", просто приказали искать способ продолжить конфликт", — говорится в публикации.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что его страна при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения ее гарантий безопасности. По утверждению Стармера, он "очень глубоко" чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных, но помощь Киеву, по его утверждению, обеспечит безопасность континента и самой Британии.На прошлой неделе агентство Associated Press сообщало, что некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000163271.html

https://ria.ru/20250218/makron-2000136221.html

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