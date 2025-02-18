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"Приказали искать". На Западе раскрыли, что задумали в Европе против России
"Приказали искать". На Западе раскрыли, что задумали в Европе против России - РИА Новости, 18.02.2025
"Приказали искать". На Западе раскрыли, что задумали в Европе против России
Европейские политики обсуждают вопрос отправки военных на Украину из-за стремления продолжить конфликт, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:36:00+03:00
2025-02-18T23:36:00+03:00
2025-02-18T23:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейские политики обсуждают вопрос отправки военных на Украину из-за стремления продолжить конфликт, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Всем европейским лидерам, мечтающим о европейских "миротворческих силах", просто приказали искать способ продолжить конфликт", — говорится в публикации.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что его страна при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения ее гарантий безопасности. По утверждению Стармера, он "очень глубоко" чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных, но помощь Киеву, по его утверждению, обеспечит безопасность континента и самой Британии.На прошлой неделе агентство Associated Press сообщало, что некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия
"Приказали искать". На Западе раскрыли, что задумали в Европе против России
Профессор Малинен: в Европе хотят не допустить прекращения конфликта на Украине