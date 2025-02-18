https://ria.ru/20250218/evropa-2000109301.html

На Западе выступили с предупреждением ЕС после переговоров России и США

На Западе выступили с предупреждением ЕС после переговоров России и США - РИА Новости, 18.02.2025

На Западе выступили с предупреждением ЕС после переговоров России и США

ЕС и Украина обречены на провал в противостоянии с Россией без военной и экономической помощи со стороны США, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:15:00+03:00

2025-02-18T17:15:00+03:00

2025-02-18T23:43:00+03:00

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сша

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чей боуз

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юрий ушаков

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ЕС и Украина обречены на провал в противостоянии с Россией без военной и экономической помощи со стороны США, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."ЕС и Украина не участвуют в мирных переговорах в Саудовской Аравии по простой причине. Ни одна из сторон не заинтересована в мире. И обе полностью зависят от военной и финансовой поддержки США, без которой они быстро узнают истинную цену войны с Россией", — написал он.Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000089765.html

https://ria.ru/20250218/sdelka-2000077837.html

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