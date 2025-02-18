В Венгрии оценили выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
Политолог Ногради: речь Вэнса показала, насколько Европа обесценена для США
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности показала, насколько Европа обесценена для США, при этом она столь слаба и разобщена, что даже не может сформулировать единую позицию в ответ, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.
"Речь Вэнса по сути показала, что США не нуждаются в Европе в связи с конфликтом на Украине, и продемонстрировала, что США полностью обесценили Украину. Европа шокирована... США будут исходить из того, что Европа обесценена, Европе это надо принять, а она неспособна говорить единогласно. В этом главная проблема", - сказал Ногради.
По его словам, на Мюнхенской конференции прозвучала "отличная идея", чтобы Европу представляли один или два лидера, но непонятно, кто это мог бы быть, поскольку крупные страны, такие как Франция, Великобритания и Германия представляют разные позиции, так что "получается, Европа не может создать даже минимальных условий для объединения".
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
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