https://ria.ru/20250218/evalar-2000105335.html

"Эвалар" увеличил свою долю на рынке БАД

"Эвалар" увеличил свою долю на рынке БАД - РИА Новости, 18.02.2025

"Эвалар" увеличил свою долю на рынке БАД

erid: F7NfYUJCUneRGyXELxii РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:11:00+03:00

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erid: F7NfYUJCUneRGyXELxiiМОСКВА, 18 фев – пресс-служба ЗАО "Эвалар". По итогам 2024 года компания "Эвалар" нарастила свою долю на рынке БАД. По мнению экспертов компании, в условиях усиливающейся конкуренции и роста числа игроков на рынке это стало возможным благодаря высокой узнаваемости бренда и усилению рекламного давления.Компания "Эвалар" в 2024 году увеличила свою долю в рублях на российском рынке БАД до 16,5%, что больше показателя 2023 года, который составлял 15,35%. "Эвалар" стал единственным производителем брендированных БАД, который продемонстрировал рост на фоне падения большинства крупных брендов.По данным аналитиков компании, основной вклад в динамику показателей компании в 2024 году внесли такие бренды как: премиальная линейка Evalar Laboratory (+177%), хондропротекторы, в частности "Ревмафлекс"* (+102%), хелатные формы минералов (+48%), линейка детских витаминов "Бэби Формула Мишки"* (+47%), продукты с Омега (+34%).Председатель Совета директоров ЗАО "Эвалар" Наталия Прокопьева отметила, что в ситуации роста числа производителей БАД и выпускаемых ими продуктов ключевыми факторами влияния на потребителей становятся знание бренда и рекламное давление: "В течение последних двух-трех лет количество предлагаемых потребителю БАД выросло кратно – в такой ситуации ключевым фактором выбора становится доверие качеству и знание бренда. За 33 года мы стали самым узнаваемым брендом на аптечном рынке. Кроме того, в 2024 году мы нарастили рекламное давление, особенно в наиболее охватных каналах - таких как ТВ. Так, по данным Mediascope, в 2024 году "Эвалар" стал лидером среди ТВ рекламодателей в категории "Фарма" с показателем охвата аудитории – порядка 100 миллиардов контактов с аудиторией старше 18 лет". *БАД, не является лекарственным средствомРеклама, ЗАО "Эвалар".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы