https://ria.ru/20250218/estonija-2000118673.html

В Эстонии сделали неожиданное заявление о России и Мюнхенской конференции

В Эстонии сделали неожиданное заявление о России и Мюнхенской конференции - РИА Новости, 18.02.2025

В Эстонии сделали неожиданное заявление о России и Мюнхенской конференции

Председатель комиссии по иностранным делам эстонского Рийгикогу (парламента) Марко Михкельсон считает, что по итогам завершившейся на прошлых выходных... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:45:00+03:00

2025-02-18T17:45:00+03:00

2025-02-18T17:46:00+03:00

сша

россия

европа

марко михкельсон

дональд трамп

дмитрий песков

российский фонд прямых инвестиций

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель комиссии по иностранным делам эстонского Рийгикогу (парламента) Марко Михкельсон считает, что по итогам завершившейся на прошлых выходных Мюнхенской конференции по безопасности Россия добилась важной победы, получив дипломатическую инициативу. "Я считаю, что Россия добилась важной победы на выходных - сегодня она более активна в дипломатическом плане... Если у нее есть некоторая инициатива на поле боя, то похоже, что в определенной степени у них есть теперь и инициатива в дипломатии", - заявил Михкельсон в эфире эстонского гостелерадио ERR. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Семнадцатого февраля Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Позднее Ушаков уточнил, что в Эр-Рияде к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будет принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в пятницу выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как произошло, например, в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.

https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html

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