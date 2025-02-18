https://ria.ru/20250218/erdogan-2000114974.html

Эрдоган прокомментировал инициативу Трампа по Украине

Эрдоган прокомментировал инициативу Трампа по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Эрдоган прокомментировал инициативу Трампа по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары по этой... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:34:00+03:00

2025-02-18T17:34:00+03:00

2025-02-18T18:51:00+03:00

в мире

цены на нефть

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000139110_0:460:2822:2047_1920x0_80_0_0_287a9c75901a33b064354ae66dbed23d.jpg

АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары по этой стране последние три года. Зеленский прибыл в понедельник вечером в Анкару. Ранее он заявил журналистам, что намерен обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить и Турция. "Господин (Дональд, президент США) Трамп инициировал переговорный процесс. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении последних трех лет. Переговоры в Стамбуле - это точка отсчета для тех пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами", - заявил турецкий лидер в ходе пресс-конференции с Зеленским во вторник в Анкаре.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

турция

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, украина