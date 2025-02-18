Эрдоган прокомментировал инициативу Трампа по Украине
Эрдоган: инициатива Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары по стране
© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре. 18 февраля 2025
© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре. 18 февраля 2025
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары по этой стране последние три года.
Зеленский прибыл в понедельник вечером в Анкару. Ранее он заявил журналистам, что намерен обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить и Турция.
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"Господин (Дональд, президент США) Трамп инициировал переговорный процесс. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении последних трех лет. Переговоры в Стамбуле - это точка отсчета для тех пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами", - заявил турецкий лидер в ходе пресс-конференции с Зеленским во вторник в Анкаре.
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