https://ria.ru/20250218/er-riyad-2000014938.html

Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД

Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД - РИА Новости, 18.02.2025

Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД

Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен РИА Новости, 18.02.2025

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2025-02-18T11:52:00+03:00

2025-02-18T11:53:00+03:00

в мире

саудовская аравия

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сергей лавров

дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.Они расположились во главе стола переговоров, за которым с правой стороны сидят помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, а слева - три представителя США: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Российско-американские переговоры начались в Эр-Рияде около 10:30 мск.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000012499.html

саудовская аравия

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Варвара Скокшина

в мире, саудовская аравия, россия, сша, юрий ушаков, сергей лавров, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде