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Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД - РИА Новости, 18.02.2025
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11:52 18.02.2025 (обновлено: 11:53 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/er-riyad-2000014938.html
Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД
Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД - РИА Новости, 18.02.2025
Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД
Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен РИА Новости, 18.02.2025
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в мире
саудовская аравия
россия
сша
юрий ушаков
сергей лавров
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.Они расположились во главе стола переговоров, за которым с правой стороны сидят помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, а слева - три представителя США: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Российско-американские переговоры начались в Эр-Рияде около 10:30 мск.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000012499.html
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в мире, саудовская аравия, россия, сша, юрий ушаков, сергей лавров, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Саудовская Аравия, Россия, США, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД

Саудовскую Аравию на переговорах России и США в Эр-Рияде представляет глава МИД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.
Они расположились во главе стола переговоров, за которым с правой стороны сидят помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, а слева - три представителя США: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Российско-американские переговоры начались в Эр-Рияде около 10:30 мск.
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров и Рубио прибыли на переговоры в Эр-Рияде в галстуках одного тона
Вчера, 11:43
 
В миреСаудовская АравияРоссияСШАЮрий УшаковСергей ЛавровДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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