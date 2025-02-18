https://ria.ru/20250218/er-riyad-2000014938.html
Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД
Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД - РИА Новости, 18.02.2025
Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД
Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:52:00+03:00
2025-02-18T11:52:00+03:00
2025-02-18T11:53:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Саудовскую Аравию, которая предоставила площадку для российско-американских переговоров, представляют министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.Они расположились во главе стола переговоров, за которым с правой стороны сидят помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, а слева - три представителя США: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Российско-американские переговоры начались в Эр-Рияде около 10:30 мск.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000012499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Саудовскую Аравию на переговорах России и США представляет глава МИД
Саудовскую Аравию на переговорах России и США в Эр-Рияде представляет глава МИД