https://ria.ru/20250218/er-rijad-2000073357.html

Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа

Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа - РИА Новости, 18.02.2025

Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа

Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:17:00+03:00

2025-02-18T15:17:00+03:00

2025-02-18T15:28:00+03:00

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сша

ближний восток

юрий ушаков

сергей лавров

марко рубио

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа.Переговоры стартовали около 10.30 мск. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, а еще через час ушли на ланч.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.Согласно заявлению Ушакова, которое он сделал после окончания переговоров, пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000056448.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, ближний восток, юрий ушаков, сергей лавров, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире