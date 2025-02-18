https://ria.ru/20250218/er-rijad-2000073357.html
Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа
Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа - РИА Новости, 18.02.2025
Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:17:00+03:00
2025-02-18T15:17:00+03:00
2025-02-18T15:28:00+03:00
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юрий ушаков
сергей лавров
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа.Переговоры стартовали около 10.30 мск. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, а еще через час ушли на ланч.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.Согласно заявлению Ушакова, которое он сделал после окончания переговоров, пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа
Российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде продлились 4,5 часа