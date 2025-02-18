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Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа - РИА Новости, 18.02.2025
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15:17 18.02.2025 (обновлено: 15:28 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/er-rijad-2000073357.html
Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа
Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа - РИА Новости, 18.02.2025
Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа. РИА Новости, 18.02.2025
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россия
сша
ближний восток
юрий ушаков
сергей лавров
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа.Переговоры стартовали около 10.30 мск. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, а еще через час ушли на ланч.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.Согласно заявлению Ушакова, которое он сделал после окончания переговоров, пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.
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россия, сша, ближний восток, юрий ушаков, сергей лавров, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа

Российско-американские переговоры высокого уровня в Эр-Рияде продлились 4,5 часа

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа.
Переговоры стартовали около 10.30 мск. Спустя примерно два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, а еще через час ушли на ланч.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Согласно заявлению Ушакова, которое он сделал после окончания переговоров, пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В МИД назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями
Вчера, 14:23
 
РоссияСШАБлижний ВостокЮрий УшаковСергей ЛавровМарко РубиоПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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