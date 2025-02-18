https://ria.ru/20250218/delegatsija-2000125170.html
Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров
Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров
Российская делегация покинула столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд после переговоров с представителями США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:03:00+03:00
2025-02-18T18:03:00+03:00
2025-02-18T18:03:00+03:00
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дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация покинула столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд после переговоров с представителями США, передает корреспондент РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли трое переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола на встрече находились представители Саудовской Аравии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров
Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров с представителями США