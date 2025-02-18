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Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
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18:03 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/delegatsija-2000125170.html
Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров
Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров - РИА Новости, 18.02.2025
Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров
Российская делегация покинула столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд после переговоров с представителями США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:03:00+03:00
2025-02-18T18:03:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
саудовская аравия
сергей лавров
юрий ушаков
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация покинула столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд после переговоров с представителями США, передает корреспондент РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли трое переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола на встрече находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html
россия
ближний восток
саудовская аравия
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в мире, россия, ближний восток, саудовская аравия, сергей лавров, юрий ушаков, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, эр-рияд (город)
В мире, Россия, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Эр-Рияд (город)
Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров

Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров с представителями США

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация покинула столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд после переговоров с представителями США, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли трое переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола на встрече находились представители Саудовской Аравии.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
 
В миреРоссияБлижний ВостокСаудовская АравияСергей ЛавровЮрий УшаковДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеЭр-Рияд (город)
 
 
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