https://ria.ru/20250218/delegatsija-2000125170.html

Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров

Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров - РИА Новости, 18.02.2025

Делегация России покинула Эр-Рияд после переговоров

Российская делегация покинула столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд после переговоров с представителями США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:03:00+03:00

2025-02-18T18:03:00+03:00

2025-02-18T18:03:00+03:00

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дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация покинула столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд после переговоров с представителями США, передает корреспондент РИА Новости. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли трое переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола на встрече находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, ближний восток, саудовская аравия, сергей лавров, юрий ушаков, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, эр-рияд (город)