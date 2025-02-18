https://ria.ru/20250218/delegatsii-2000079597.html

Делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, заявили в РФПИ

Делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, заявили в РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025

Делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, заявили в РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, "как к равным", его слова... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:32:00+03:00

2025-02-18T15:32:00+03:00

2025-02-18T15:40:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

россия

сша

саудовская аравия

кирилл дмитриев

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, "как к равным", его слова передает агентство Рейтер."Делегации РФ и США отнеслись друг к другу с уважением, как к равным", - предает агентство слова Дмитриева.Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.

https://ria.ru/20250218/ssha-2000081635.html

россия

сша

саудовская аравия

эр-рияд (город)

украина

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, эр-рияд (город), украина, в мире