https://ria.ru/20250218/delegatsii-2000079597.html
Делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, заявили в РФПИ
Делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, заявили в РФПИ - РИА Новости, 18.02.2025
Делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, заявили в РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, "как к равным", его слова... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:32:00+03:00
2025-02-18T15:32:00+03:00
2025-02-18T15:40:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
сша
саудовская аравия
кирилл дмитриев
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, "как к равным", его слова передает агентство Рейтер."Делегации РФ и США отнеслись друг к другу с уважением, как к равным", - предает агентство слова Дмитриева.Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию.
https://ria.ru/20250218/ssha-2000081635.html
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сша
саудовская аравия
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, эр-рияд (город), украина, в мире
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США, Саудовская Аравия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Эр-Рияд (город), Украина, В мире
Делегации России и США отнеслись друг к другу с уважением, заявили в РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев: делегации России и США отнеслись друг к другу как к равным