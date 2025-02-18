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Бутина оценила переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде

Бутина оценила переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

Бутина оценила переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли удачно, дипломаты РФ показали высокий класс ведения переговоров, считает депутат ГД Мария Бутина. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:05:00+03:00

2025-02-18T19:05:00+03:00

2025-02-18T19:05:00+03:00

юрий ушаков

мария бутина

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли удачно, дипломаты РФ показали высокий класс ведения переговоров, считает депутат ГД Мария Бутина. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. "Переговоры прошли очень удачно, наши дипломаты показали высокий класс ведения переговоров и, я полагаю, что с такими переговорщиками и соответствующие результаты были достигнуты… на сегодняшний день видим позитивные сдвиги и надеемся, что слова с делом не разойдутся", - сказала она РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий ушаков, мария бутина, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде