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Бутина оценила переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде
Бутина оценила переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Бутина оценила переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли удачно, дипломаты РФ показали высокий класс ведения переговоров, считает депутат ГД Мария Бутина. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:05:00+03:00
2025-02-18T19:05:00+03:00
2025-02-18T19:05:00+03:00
юрий ушаков
мария бутина
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли удачно, дипломаты РФ показали высокий класс ведения переговоров, считает депутат ГД Мария Бутина. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. "Переговоры прошли очень удачно, наши дипломаты показали высокий класс ведения переговоров и, я полагаю, что с такими переговорщиками и соответствующие результаты были достигнуты… на сегодняшний день видим позитивные сдвиги и надеемся, что слова с делом не разойдутся", - сказала она РИА Новости.
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юрий ушаков, мария бутина, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Юрий Ушаков, Мария Бутина, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Бутина оценила переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде
Бутина: переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли удачно
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли удачно, дипломаты РФ показали высокий класс ведения переговоров, считает депутат ГД Мария Бутина.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
"Переговоры прошли очень удачно, наши дипломаты показали высокий класс ведения переговоров и, я полагаю, что с такими переговорщиками и соответствующие результаты были достигнуты… на сегодняшний день видим позитивные сдвиги и надеемся, что слова с делом не разойдутся", - сказала она РИА Новости.