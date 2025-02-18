https://ria.ru/20250218/britaniya-2000127896.html

В Британии призвали созвать парламент по вопросу отправки войск на Украину

В Британии призвали созвать парламент по вопросу отправки войск на Украину - РИА Новости, 18.02.2025

В Британии призвали созвать парламент по вопросу отправки войск на Украину

Лидер британской партии либеральных демократов Эд Дейви призвал премьер-министра Кира Стармера приостановить перерыв в работе парламента, чтобы обсудить... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:13:00+03:00

2025-02-18T18:13:00+03:00

2025-02-18T18:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кир стармер

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Лидер британской партии либеральных демократов Эд Дейви призвал премьер-министра Кира Стармера приостановить перерыв в работе парламента, чтобы обсудить потенциальную отправку войск на Украину и планы по её "спасению" на фоне переговоров делегаций РФ и США в Саудовской Аравии. Британский парламент ушел на февральский перерыв и вернется к работе 24 февраля. В чрезвычайных ситуациях правительство может попросить спикера палаты общин (нижняя палата) созвать депутатов в период каникул. "Кир Стармер должен созвать обратно парламент для обсуждения его планов по поддержке Украины. У нас есть всего несколько дней, что Великобритания стала лидером в Европе и спасла Украину от ... сделки, состряпанной Трампом и Путиным", - написал Дейви на своей странице в соцсети X. Ранее Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Позднее он заявил, что потенциальное размещение на Украине вооруженных сил европейских стран должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в российскую делегацию. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее агентство Associated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250217/starmer-1999945476.html

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999953327.html

https://ria.ru/20250217/starmer-1999840887.html

https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999937761.html

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