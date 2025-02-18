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Во Франции пришли в бешенство из-за контактов Путина и Трампа - РИА Новости, 18.02.2025
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19:42 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/bayru-2000156909.html
Во Франции пришли в бешенство из-за контактов Путина и Трампа
Во Франции пришли в бешенство из-за контактов Путина и Трампа - РИА Новости, 18.02.2025
Во Франции пришли в бешенство из-за контактов Путина и Трампа
ЕС не может ничего противопоставить взаимодействию между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, заявил премьер-министр... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:42:00+03:00
2025-02-18T19:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ЕС не может ничего противопоставить взаимодействию между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, его слова приводит BFMTV."Мы являемся свидетелями немыслимого альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории. Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе", — сказал он.Премьер также пожаловался, что состоявшаяся в Елисейском дворце встреча европейских лидеров, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном, не внесла никакой ясности в вопросы безопасности на континенте.В понедельник в Париже прошел неформальный саммит некоторых европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не приняли никаких решений по Украине.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
https://ria.ru/20250218/evropa-2000109301.html
https://ria.ru/20250218/makron-2000136221.html
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в мире, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, украина, россия, франция, эммануэль макрон
В мире, США, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон
Во Франции пришли в бешенство из-за контактов Путина и Трампа

Премьер Франции Байру выразил негодование из-за контактов Путина и Трампа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ЕС не может ничего противопоставить взаимодействию между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, его слова приводит BFMTV.
"Мы являемся свидетелями немыслимого альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории. Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе", — сказал он.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На Западе выступили с предупреждением ЕС после переговоров России и США
Вчера, 17:15
Премьер также пожаловался, что состоявшаяся в Елисейском дворце встреча европейских лидеров, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном, не внесла никакой ясности в вопросы безопасности на континенте.
В понедельник в Париже прошел неформальный саммит некоторых европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не приняли никаких решений по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей глав европейских государств по Украине в Париже - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Макрона подняли на смех после саммита по Украине
Вчера, 18:41
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
"Все ископаемые Марса". На Украине указали на важный нюанс сделки с США
Вчера, 15:26
 
В миреСШАЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампУкраинаРоссияФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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