https://ria.ru/20250218/bayru-2000156909.html

Во Франции пришли в бешенство из-за контактов Путина и Трампа

Во Франции пришли в бешенство из-за контактов Путина и Трампа - РИА Новости, 18.02.2025

Во Франции пришли в бешенство из-за контактов Путина и Трампа

ЕС не может ничего противопоставить взаимодействию между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, заявил премьер-министр... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:42:00+03:00

2025-02-18T19:42:00+03:00

2025-02-18T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ЕС не может ничего противопоставить взаимодействию между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, его слова приводит BFMTV."Мы являемся свидетелями немыслимого альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной территории. Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе", — сказал он.Премьер также пожаловался, что состоявшаяся в Елисейском дворце встреча европейских лидеров, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном, не внесла никакой ясности в вопросы безопасности на континенте.В понедельник в Париже прошел неформальный саммит некоторых европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не приняли никаких решений по Украине.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

https://ria.ru/20250218/evropa-2000109301.html

https://ria.ru/20250218/makron-2000136221.html

https://ria.ru/20250218/sdelka-2000077837.html

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в мире, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, украина, россия, франция, эммануэль макрон