Во Франции пришли в бешенство из-за контактов Путина и Трампа
Премьер Франции Байру выразил негодование из-за контактов Путина и Трампа
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ЕС не может ничего противопоставить взаимодействию между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, его слова приводит BFMTV.
Премьер также пожаловался, что состоявшаяся в Елисейском дворце встреча европейских лидеров, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном, не внесла никакой ясности в вопросы безопасности на континенте.
В понедельник в Париже прошел неформальный саммит некоторых европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Однако ни общего коммюнике, ни пресс-конференции Макрона не последовало: как заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не приняли никаких решений по Украине.
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Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.