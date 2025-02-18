https://ria.ru/20250218/bar-2000166889.html

В Петербурге проводят обыск в популярном у сторонников запрещенных НКО баре

В Петербурге проводят обыск в популярном у сторонников запрещенных НКО баре - РИА Новости, 18.02.2025

В Петербурге проводят обыск в популярном у сторонников запрещенных НКО баре

Силовики совместно с МЧС и надзорными органами проводят проверку в петербургском баре "Фогель", где любят собираться последователи признанных в России... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:25:00+03:00

2025-02-18T21:25:00+03:00

2025-02-18T23:36:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Силовики совместно с МЧС и надзорными органами проводят проверку в петербургском баре "Фогель", где любят собираться последователи признанных в России экстремистскими и запрещенных организаций "Весна"* и "Фонд борьбы с коррупцией"* (ликвидирован), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. "Прямо сейчас в петербургском баре "Фогель" прокуратура и МЧС города проводят очередную проверку. Мероприятия проходят при поддержке спецназа, который поможет досконально изучить все помещения", - рассказал собеседник агентства. По его словам, это не первая проверка заведения, ранее там были выявлены нарушения в трудоустройстве мигрантов, находившихся в РФ незаконно, нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые привели к отравлениям посетителей и факт продажи алкоголя несовершеннолетним. "Аналогичная проверка заведения проводилась в мае 2024 года. Тогда владельцам бара дали 80 суток на устранение нарушений. После, в августе того же года, проверили еще раз, но положительных результатов не обнаружили и дали еще 80 суток на ликвидацию недостатков", - пояснил источник. В настоящее время исполнительные и надзорные ведомства проверяют заведение на соответствие противопожарным нормам, а также устанавливают личности персонала и посетителей, обследуют помещения на предмет возможного наличия запрещенных веществ.* Признаны иноагентами и запрещены в России

https://ria.ru/20250217/obyski-1999782149.html

https://ria.ru/20250215/vecherinka-1999520129.html

россия

санкт-петербург

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Силовики в петербургском баре "Фогель" Силовики работают в популярном у сторонников экстремистских и запрещенных в России "Весны"* (иноагент) и "ФБК"** петербургском баре "Фогель", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. * признана в России иноагентом ** признан в России экстремистской организацией и ликвидирован 2025-02-18T21:25 true PT0M36S

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург