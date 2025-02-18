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В Петербурге проводят обыск в популярном у сторонников запрещенных НКО баре - РИА Новости, 18.02.2025
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21:25 18.02.2025 (обновлено: 23:36 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/bar-2000166889.html
В Петербурге проводят обыск в популярном у сторонников запрещенных НКО баре
В Петербурге проводят обыск в популярном у сторонников запрещенных НКО баре - РИА Новости, 18.02.2025
В Петербурге проводят обыск в популярном у сторонников запрещенных НКО баре
Силовики совместно с МЧС и надзорными органами проводят проверку в петербургском баре "Фогель", где любят собираться последователи признанных в России... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:25:00+03:00
2025-02-18T23:36:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Силовики совместно с МЧС и надзорными органами проводят проверку в петербургском баре "Фогель", где любят собираться последователи признанных в России экстремистскими и запрещенных организаций "Весна"* и "Фонд борьбы с коррупцией"* (ликвидирован), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. "Прямо сейчас в петербургском баре "Фогель" прокуратура и МЧС города проводят очередную проверку. Мероприятия проходят при поддержке спецназа, который поможет досконально изучить все помещения", - рассказал собеседник агентства. По его словам, это не первая проверка заведения, ранее там были выявлены нарушения в трудоустройстве мигрантов, находившихся в РФ незаконно, нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые привели к отравлениям посетителей и факт продажи алкоголя несовершеннолетним. "Аналогичная проверка заведения проводилась в мае 2024 года. Тогда владельцам бара дали 80 суток на устранение нарушений. После, в августе того же года, проверили еще раз, но положительных результатов не обнаружили и дали еще 80 суток на ликвидацию недостатков", - пояснил источник. В настоящее время исполнительные и надзорные ведомства проверяют заведение на соответствие противопожарным нормам, а также устанавливают личности персонала и посетителей, обследуют помещения на предмет возможного наличия запрещенных веществ.* Признаны иноагентами и запрещены в России
https://ria.ru/20250217/obyski-1999782149.html
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Силовики в петербургском баре "Фогель"
Силовики работают в популярном у сторонников экстремистских и запрещенных в России "Весны"* (иноагент) и "ФБК"** петербургском баре "Фогель", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. * признана в России иноагентом ** признан в России экстремистской организацией и ликвидирован
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкт-Петербург
В Петербурге проводят обыск в популярном у сторонников запрещенных НКО баре

Силовики в Петербурге пришли с обысками в бар "Фогель"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Силовики совместно с МЧС и надзорными органами проводят проверку в петербургском баре "Фогель", где любят собираться последователи признанных в России экстремистскими и запрещенных организаций "Весна"* и "Фонд борьбы с коррупцией"* (ликвидирован), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города.
"Прямо сейчас в петербургском баре "Фогель" прокуратура и МЧС города проводят очередную проверку. Мероприятия проходят при поддержке спецназа, который поможет досконально изучить все помещения", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, это не первая проверка заведения, ранее там были выявлены нарушения в трудоустройстве мигрантов, находившихся в РФ незаконно, нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые привели к отравлениям посетителей и факт продажи алкоголя несовершеннолетним.
"Аналогичная проверка заведения проводилась в мае 2024 года. Тогда владельцам бара дали 80 суток на устранение нарушений. После, в августе того же года, проверили еще раз, но положительных результатов не обнаружили и дали еще 80 суток на ликвидацию недостатков", - пояснил источник.
В настоящее время исполнительные и надзорные ведомства проверяют заведение на соответствие противопожарным нормам, а также устанавливают личности персонала и посетителей, обследуют помещения на предмет возможного наличия запрещенных веществ.
* Признаны иноагентами и запрещены в России
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