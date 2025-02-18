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В Белом доме прокомментировали бездействие Байдена по Украине
В Белом доме прокомментировали бездействие Байдена по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
В Белом доме прокомментировали бездействие Байдена по Украине
Бывшая администрация президента США Джо Байдена не предпринимала никаких дипломатических усилий и не вела обсуждений для урегулирования конфликта на Украине,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:08:00+03:00
2025-02-18T22:08:00+03:00
2025-02-18T23:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Бывшая администрация президента США Джо Байдена не предпринимала никаких дипломатических усилий и не вела обсуждений для урегулирования конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Предыдущая администрация, в самом деле, не вела ни переговоров, ни дискуссий, ни дипломатии для этого", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя бездействие США при прошлых властях в контексте завершения конфликта на Украине. По ее словам, нынешний президент США Дональд Трамп предпринимает "значительные шаги" для урегулирования конфликта в первые недели нахождения у власти. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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РИА Новости
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В мире, Цены на нефть, США, Украина, Россия, Юрий Ушаков, Джо Байден, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Белом доме прокомментировали бездействие Байдена по Украине
Белый дом: Байден не предпринимал усилий для завершения конфликта на Украине