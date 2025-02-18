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Эксперт оценил последствия атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская" - РИА Новости, 18.02.2025
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15:59 18.02.2025 (обновлено: 16:00 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ataka-2000087297.html
Эксперт оценил последствия атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"
Эксперт оценил последствия атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская" - РИА Новости, 18.02.2025
Эксперт оценил последствия атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"
Больше всего от атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) пострадают иностранные, в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:59:00+03:00
2025-02-18T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
экономика
цены на нефть
казахстан
россия
краснодарский край
игорь юшков
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Больше всего от атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) пострадают иностранные, в том числе американские, компании, добывающие нефть в Казахстане, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке ВСУ. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями". "Пострадает прежде всего консорциум иностранных компаний, которые разрабатывают месторождения в Казахстане на условиях соглашения о разделе продукции. Также недополучат выручку иностранные компании, которые являются акционерами КТК. И сам Казахстан, в общем-то", - оценил эксперт. Добычу нефти на различных месторождениях в Казахстане ведут американские Chevron, ExxonMobil, европейские Eni, Shell и ряд других компаний. "Опять же, Россия не очень-то много получает от транзита нефти по системе КТК", - отметил Юшков. Как сообщила "Транснефть" (один из основных акционеров КТК), объект КТК в результате атаки Киева получил серьезные повреждения, которые будут устранять полтора-два месяца, в результате прокачка нефти из Казахстана может упасть примерно на 30%. Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в связи с атакой на КТК уже сравнил киевский режим с животным, набросившимся на своего хозяина, "который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож".
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html
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казахстан
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экономика, цены на нефть, казахстан, россия, краснодарский край, игорь юшков, дмитрий медведев, транснефть, фонд национальной энергетической безопасности, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Цены на нефть, Казахстан, Россия, Краснодарский край, Игорь Юшков, Дмитрий Медведев, Транснефть, Фонд национальной энергетической безопасности, Вооруженные силы Украины
Эксперт оценил последствия атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"

Юшков: от атаки БПЛА ВСУ на НПС "Кропоткинская" пострадают иностранные компании

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Больше всего от атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) пострадают иностранные, в том числе американские, компании, добывающие нефть в Казахстане, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке ВСУ. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями".
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"Пострадает прежде всего консорциум иностранных компаний, которые разрабатывают месторождения в Казахстане на условиях соглашения о разделе продукции. Также недополучат выручку иностранные компании, которые являются акционерами КТК. И сам Казахстан, в общем-то", - оценил эксперт.
Добычу нефти на различных месторождениях в Казахстане ведут американские Chevron, ExxonMobil, европейские Eni, Shell и ряд других компаний. "Опять же, Россия не очень-то много получает от транзита нефти по системе КТК", - отметил Юшков. Как сообщила "Транснефть" (один из основных акционеров КТК), объект КТК в результате атаки Киева получил серьезные повреждения, которые будут устранять полтора-два месяца, в результате прокачка нефти из Казахстана может упасть примерно на 30%.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в связи с атакой на КТК уже сравнил киевский режим с животным, набросившимся на своего хозяина, "который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож".
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЦены на нефтьКазахстанРоссияКраснодарский крайИгорь ЮшковДмитрий МедведевТранснефтьФонд национальной энергетической безопасностиВооруженные силы Украины
 
 
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