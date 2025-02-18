Эксперт оценил последствия атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"
Юшков: от атаки БПЛА ВСУ на НПС "Кропоткинская" пострадают иностранные компании
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Больше всего от атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) пострадают иностранные, в том числе американские, компании, добывающие нефть в Казахстане, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке ВСУ. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями".
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"Пострадает прежде всего консорциум иностранных компаний, которые разрабатывают месторождения в Казахстане на условиях соглашения о разделе продукции. Также недополучат выручку иностранные компании, которые являются акционерами КТК. И сам Казахстан, в общем-то", - оценил эксперт.
Добычу нефти на различных месторождениях в Казахстане ведут американские Chevron, ExxonMobil, европейские Eni, Shell и ряд других компаний. "Опять же, Россия не очень-то много получает от транзита нефти по системе КТК", - отметил Юшков. Как сообщила "Транснефть" (один из основных акционеров КТК), объект КТК в результате атаки Киева получил серьезные повреждения, которые будут устранять полтора-два месяца, в результате прокачка нефти из Казахстана может упасть примерно на 30%.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в связи с атакой на КТК уже сравнил киевский режим с животным, набросившимся на своего хозяина, "который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож".