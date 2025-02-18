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Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов "Артподготовкой"* - РИА Новости, 18.02.2025
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02:29 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/arest-1999953946.html
Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов "Артподготовкой"*
Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов "Артподготовкой"* - РИА Новости, 18.02.2025
Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов "Артподготовкой"*
Арестован третий фигурант уголовного дела о подготовке террористических актов участниками "Артподготовки"* (организация признана в РФ террористической),... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T02:29:00+03:00
2025-02-18T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Арестован третий фигурант уголовного дела о подготовке террористических актов участниками "Артподготовки"* (организация признана в РФ террористической), говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мужчине вменяют подготовку к теракту. Согласно документам, уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года по факту приготовления неустановленными лицами из числа участников террористической организации "Артподготовка"* к совершению терактов (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ). Следствие в ходатайстве о мере пресечения указывало, что собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый, находясь на свободе, в частности, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям с целью изменения ими изобличающих его показаний, вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности. Адвокат же настаивал на том, что подзащитный не намерен скрываться от следствия или иным образом препятствовать расследованию. В документах указывается, что суд проверил обоснованность подозрения органов следствия в причастности фигуранта к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями его самого в качестве подозреваемого, а также иными материалами уголовного дела. Суд в настоящее время продлил обвиняемому срок содержания под стражей. Ранее по статье о подготовке теракта арестовали заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова. Кроме того, под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка"*. Согласно материалам дела, вину он не признает. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250207/arest-1998007130.html
https://ria.ru/20250103/arest-1992414552.html
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происшествия, россия, ржд
Происшествия, Россия, РЖД
Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов "Артподготовкой"*

Суд арестовал третьего фигуранта дела о подготовке терактов "Артподготовкой"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Арестован третий фигурант уголовного дела о подготовке террористических актов участниками "Артподготовки"* (организация признана в РФ террористической), говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Мужчине вменяют подготовку к теракту.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Москве арестовали иностранца за участие в террористической организации
7 февраля, 16:16
Согласно документам, уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года по факту приготовления неустановленными лицами из числа участников террористической организации "Артподготовка"* к совершению терактов (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ).
Следствие в ходатайстве о мере пресечения указывало, что собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый, находясь на свободе, в частности, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям с целью изменения ими изобличающих его показаний, вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности. Адвокат же настаивал на том, что подзащитный не намерен скрываться от следствия или иным образом препятствовать расследованию.
В документах указывается, что суд проверил обоснованность подозрения органов следствия в причастности фигуранта к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями его самого в качестве подозреваемого, а также иными материалами уголовного дела.
Суд в настоящее время продлил обвиняемому срок содержания под стражей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Обвиняемому в подготовке теракта замначальника инспекции РЖД продлили арест
3 января, 15:26
Ранее по статье о подготовке теракта арестовали заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова. Кроме того, под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка"*. Согласно материалам дела, вину он не признает.
Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
* Запрещенная в России террористическая организация
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации
16 января, 15:24
 
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