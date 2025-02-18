https://ria.ru/20250218/arest-1999953946.html

Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов "Артподготовкой"*

Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов "Артподготовкой"* - РИА Новости, 18.02.2025

Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов "Артподготовкой"*

Арестован третий фигурант уголовного дела о подготовке террористических актов участниками "Артподготовки"* (организация признана в РФ террористической),... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:29:00+03:00

2025-02-18T02:29:00+03:00

2025-02-18T02:29:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Арестован третий фигурант уголовного дела о подготовке террористических актов участниками "Артподготовки"* (организация признана в РФ террористической), говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мужчине вменяют подготовку к теракту. Согласно документам, уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года по факту приготовления неустановленными лицами из числа участников террористической организации "Артподготовка"* к совершению терактов (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ). Следствие в ходатайстве о мере пресечения указывало, что собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый, находясь на свободе, в частности, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям с целью изменения ими изобличающих его показаний, вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности. Адвокат же настаивал на том, что подзащитный не намерен скрываться от следствия или иным образом препятствовать расследованию. В документах указывается, что суд проверил обоснованность подозрения органов следствия в причастности фигуранта к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями его самого в качестве подозреваемого, а также иными материалами уголовного дела. Суд в настоящее время продлил обвиняемому срок содержания под стражей. Ранее по статье о подготовке теракта арестовали заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова. Кроме того, под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка"*. Согласно материалам дела, вину он не признает. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250207/arest-1998007130.html

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происшествия, россия, ржд