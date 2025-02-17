https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999931365.html

Зеленский прибыл в Анкару, сообщают СМИ

Зеленский прибыл в Анкару, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.02.2025

Зеленский прибыл в Анкару, сообщают СМИ

Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где во вторник состоятся его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:35:00+03:00

2025-02-17T21:35:00+03:00

2025-02-17T21:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где во вторник состоятся его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине, сообщила турецкая газета Star. Ранее о запланированных переговорах в Анкаре сообщила администрация турецкого лидера. "Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией приземлился в аэропорту Анкары Эсенбога в 21.08 (совпадает с мск)... Зеленского встретили официальные лица в аэропорту. Завтра Зеленский планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в президентском комплексе в Анкаре", - уточнило издание.

https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999914550.html

анкара (провинция)

турция

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в мире, анкара (провинция), турция, украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган