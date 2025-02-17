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Зеленский прибыл в Анкару, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 17.02.2025 (обновлено: 21:36 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999931365.html
Зеленский прибыл в Анкару, сообщают СМИ
Зеленский прибыл в Анкару, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.02.2025
Зеленский прибыл в Анкару, сообщают СМИ
Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где во вторник состоятся его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:35:00+03:00
2025-02-17T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
анкара (провинция)
турция
украина
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где во вторник состоятся его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине, сообщила турецкая газета Star. Ранее о запланированных переговорах в Анкаре сообщила администрация турецкого лидера. "Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией приземлился в аэропорту Анкары Эсенбога в 21.08 (совпадает с мск)... Зеленского встретили официальные лица в аэропорту. Завтра Зеленский планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в президентском комплексе в Анкаре", - уточнило издание.
https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999914550.html
анкара (провинция)
турция
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в мире, анкара (провинция), турция, украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анкара (провинция), Турция, Украина, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Зеленский прибыл в Анкару, сообщают СМИ

Star: Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом по Украине

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где во вторник состоятся его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине, сообщила турецкая газета Star.
Ранее о запланированных переговорах в Анкаре сообщила администрация турецкого лидера.
"Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией приземлился в аэропорту Анкары Эсенбога в 21.08 (совпадает с мск)... Зеленского встретили официальные лица в аэропорту. Завтра Зеленский планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в президентском комплексе в Анкаре", - уточнило издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнкара (провинция)ТурцияУкраинаВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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