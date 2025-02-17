https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999854793.html
Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине
Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава Управления по... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:10:00+03:00
2025-02-17T16:10:00+03:00
2025-02-17T16:10:00+03:00
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АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун "Во вторник, 18 февраля, в президентском комплексе президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом по его приглашению. В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами",- написал Алтун в соцсети Х. "В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных вопросах",- уточнил он.
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Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине
Эрдоган и Зеленский во вторник обсудят урегулирование конфликта на Украине