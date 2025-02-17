Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999854793.html
Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине
Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава Управления по... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:10:00+03:00
2025-02-17T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999804955_0:412:2908:2048_1920x0_80_0_0_d7b414e4e8cfe2c42109aa8e67155fa2.jpg
АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун "Во вторник, 18 февраля, в президентском комплексе президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом по его приглашению. В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами",- написал Алтун в соцсети Х. "В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных вопросах",- уточнил он.
https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html
украина
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999804955_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_3b5f78e7b5d9da684bdbdf424b452cae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Россия
Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине

Эрдоган и Зеленский во вторник обсудят урегулирование конфликта на Украине

© Getty Images / picture allianceВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / picture alliance
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун
"Во вторник, 18 февраля, в президентском комплексе президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом по его приглашению. В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами",- написал Алтун в соцсети Х.
"В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных вопросах",- уточнил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала