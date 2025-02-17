https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999854793.html

Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине

Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Эрдоган и Зеленский обсудят урегулирование конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава Управления по... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:10:00+03:00

2025-02-17T16:10:00+03:00

2025-02-17T16:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999804955_0:412:2908:2048_1920x0_80_0_0_d7b414e4e8cfe2c42109aa8e67155fa2.jpg

АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленский процесс урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун "Во вторник, 18 февраля, в президентском комплексе президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом по его приглашению. В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами",- написал Алтун в соцсети Х. "В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных вопросах",- уточнил он.

https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html

украина

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, россия