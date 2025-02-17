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"Объявил войну": в Раде объяснили последствия слов Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2025
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01:25 17.02.2025 (обновлено: 16:12 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999734478.html
"Объявил войну": в Раде объяснили последствия слов Зеленского в Мюнхене
"Объявил войну": в Раде объяснили последствия слов Зеленского в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2025
"Объявил войну": в Раде объяснили последствия слов Зеленского в Мюнхене
Своими заявлениями на Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима Владимир Зеленский дал понять президенту США Дональду Трампу, что Киев будет РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T01:25:00+03:00
2025-02-17T16:12:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Своими заявлениями на Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима Владимир Зеленский дал понять президенту США Дональду Трампу, что Киев будет саботировать его план по мирному урегулированию конфликта на Украине, и попытался отвлечь внимание общественности от своего намерения продолжать войну. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.&quot;Суть в чем? Послал Америку, отказавшись от плана мирных соглашений и вообще в принципе от переговоров. &lt;…&gt; Зачем это нужно? Чтобы мы с вами не обсуждали, что Зеленский: а) объявил войну Трампу, давайте будем называть вещи своими именами; б) отказался от мира и вообще каких-либо переговоров, если эти переговоры не будет формулировать он на основе своего невыполнимого плана. &lt;…&gt; Разговаривать больше не о чем&quot;, — сказал он.По словам парламентария, Зеленский планирует продолжать войну, заручившись поддержкой Европы, "которой и так нет".В субботу газета Politico со ссылкой на источники в США сообщила, что высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями России и Украины в ближайшие дни.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Киев не направлял переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999638924.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Объявил войну": в Раде объяснили последствия слов Зеленского в Мюнхене

Дубинский: своим выступлением в Мюнхене Зеленский объявил войну Трампу

© Getty Images / Johannes SimonВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Своими заявлениями на Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима Владимир Зеленский дал понять президенту США Дональду Трампу, что Киев будет саботировать его план по мирному урегулированию конфликта на Украине, и попытался отвлечь внимание общественности от своего намерения продолжать войну. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«

"Суть в чем? Послал Америку, отказавшись от плана мирных соглашений и вообще в принципе от переговоров. <…> Зачем это нужно? Чтобы мы с вами не обсуждали, что Зеленский: а) объявил войну Трампу, давайте будем называть вещи своими именами; б) отказался от мира и вообще каких-либо переговоров, если эти переговоры не будет формулировать он на основе своего невыполнимого плана. <…> Разговаривать больше не о чем", — сказал он.

Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
СМИ: на конференции в Мюнхене раздался крик Зеленского
Вчера, 06:05
По словам парламентария, Зеленский планирует продолжать войну, заручившись поддержкой Европы, "которой и так нет".
В субботу газета Politico со ссылкой на источники в США сообщила, что высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями России и Украины в ближайшие дни.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Киев не направлял переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В США рассказали, кому отводят главную роль в дискуссиях по Украине
Вчера, 22:35
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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