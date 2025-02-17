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Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России - РИА Новости, 17.02.2025
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15:56 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html
Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России
Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России - РИА Новости, 17.02.2025
Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России
Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби заявил, что не будет признавать результаты переговоров США и России... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:56:00+03:00
2025-02-17T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби заявил, что не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США. "Украина не будет принимать (участие – ред.). Украина об этом ничего не знала (о переговорах США и России – ред.). А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали публично говорить", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ. Зеленский также добавил, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, однако он не будет связан со встречей США и РФ. "Это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно", - добавил Зеленский. Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. Газета Washington Post со ссылкой на человека, знакомого с вопросом сообщала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html
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россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России

Зеленский: Украина не будет признавать результаты переговоров США и России

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби заявил, что не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами
Вчера, 11:33
"Украина не будет принимать (участие – ред.). Украина об этом ничего не знала (о переговорах США и России – ред.). А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали публично говорить", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.
Зеленский также добавил, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, однако он не будет связан со встречей США и РФ. "Это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно", - добавил Зеленский.
Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Газета Washington Post со ссылкой на человека, знакомого с вопросом сообщала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News
15 февраля, 23:00
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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