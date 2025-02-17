https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999841322.html

Зеленский посетит Саудовскую Аравию

Зеленский посетит Саудовскую Аравию - РИА Новости, 17.02.2025

Зеленский посетит Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:54:00+03:00

2025-02-17T14:54:00+03:00

2025-02-17T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. "Пресс-секретарь (Зеленского - ред.) Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках "давно запланированного" официального визита", - говорится в материале Франс Пресс. Как заявил ранее Зеленский, визит в Саудовскую Аравию носит гуманитарные цели, а встречи с представителями РФ или США не запланированы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США. Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. Газета Washington Post со ссылкой на человека, знакомого с вопросом сообщала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999773500.html

https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999708424.html

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россия, саудовская аравия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, в мире