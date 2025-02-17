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Зеленский посетит Саудовскую Аравию - РИА Новости, 17.02.2025
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14:54 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999841322.html
Зеленский посетит Саудовскую Аравию
Зеленский посетит Саудовскую Аравию - РИА Новости, 17.02.2025
Зеленский посетит Саудовскую Аравию
Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:54:00+03:00
2025-02-17T14:54:00+03:00
россия
саудовская аравия
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владимир зеленский
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. "Пресс-секретарь (Зеленского - ред.) Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках "давно запланированного" официального визита", - говорится в материале Франс Пресс. Как заявил ранее Зеленский, визит в Саудовскую Аравию носит гуманитарные цели, а встречи с представителями РФ или США не запланированы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США. Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. Газета Washington Post со ссылкой на человека, знакомого с вопросом сообщала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999773500.html
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Россия, Саудовская Аравия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Зеленский посетит Саудовскую Аравию

Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля в рамках официального визита

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
"Пресс-секретарь (Зеленского - ред.) Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках "давно запланированного" официального визита", - говорится в материале Франс Пресс.
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Как заявил ранее Зеленский, визит в Саудовскую Аравию носит гуманитарные цели, а встречи с представителями РФ или США не запланированы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.
Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Газета Washington Post со ссылкой на человека, знакомого с вопросом сообщала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не будут участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.
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