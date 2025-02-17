https://ria.ru/20250217/vsu-1999757516.html

ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 17.02.2025

ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 80 беспилотниками, погибли четыре человека, трое... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:39:00+03:00

2025-02-17T09:39:00+03:00

2025-02-17T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

валуйки

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 80 беспилотниками, погибли четыре человека, трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 62 снаряда и совершены атаки с применением 86 беспилотников, из них 38 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 13 частных домовладениях, зданиях двух сельхозпредприятий, водонапорной башне, социальном объекте, объекте связи и 19 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Двулучное, Долгое, Колыхалино, Шведуновка, Шелаево, а также хутор Нижние Мельницы подверглись атакам 20 беспилотников… В результате атаки дрона по движущемуся автомобилю погибла мирная жительница. Женщина, которая находилась за рулём, получила ушибы... Ещё один мирный житель пострадал в селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. В Борисовском районе село Байцуры атаковано 1 дроном. В Волоконовском районе село Коновалово подверглось атаке беспилотника. В Грайворонском муниципальном округе по шести селам выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки с помощью 12 беспилотников. "В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников... В результате удара дрона по автомобилю погибли три мирных жителя… От удара FPV-дрона по территории сельхозпредприятия получил ранения сотрудник... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, хутора Балки и Марьино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 9 боеприпасов, и атакам 29 беспилотников, 26 из которых сбиты", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250216/dron-1999700692.html

https://ria.ru/20250211/vsu-1998704985.html

https://ria.ru/20250214/vsu-1999478591.html

белгородская область

украина

валуйки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, украина, валуйки, вячеслав гладков