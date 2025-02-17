Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 17.02.2025 (обновлено: 09:42 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/vsu-1999757516.html
ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 17.02.2025
ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 80 беспилотниками, погибли четыре человека, трое... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:39:00+03:00
2025-02-17T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
валуйки
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 80 беспилотниками, погибли четыре человека, трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 62 снаряда и совершены атаки с применением 86 беспилотников, из них 38 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 13 частных домовладениях, зданиях двух сельхозпредприятий, водонапорной башне, социальном объекте, объекте связи и 19 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Двулучное, Долгое, Колыхалино, Шведуновка, Шелаево, а также хутор Нижние Мельницы подверглись атакам 20 беспилотников… В результате атаки дрона по движущемуся автомобилю погибла мирная жительница. Женщина, которая находилась за рулём, получила ушибы... Ещё один мирный житель пострадал в селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. В Борисовском районе село Байцуры атаковано 1 дроном. В Волоконовском районе село Коновалово подверглось атаке беспилотника. В Грайворонском муниципальном округе по шести селам выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки с помощью 12 беспилотников. "В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников... В результате удара дрона по автомобилю погибли три мирных жителя… От удара FPV-дрона по территории сельхозпредприятия получил ранения сотрудник... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, хутора Балки и Марьино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 9 боеприпасов, и атакам 29 беспилотников, 26 из которых сбиты", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250216/dron-1999700692.html
https://ria.ru/20250211/vsu-1998704985.html
https://ria.ru/20250214/vsu-1999478591.html
белгородская область
украина
валуйки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, валуйки, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Валуйки, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 дронами за сутки, погибли 4 человека

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 80 беспилотниками, погибли четыре человека, трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 62 снаряда и совершены атаки с применением 86 беспилотников, из них 38 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 13 частных домовладениях, зданиях двух сельхозпредприятий, водонапорной башне, социальном объекте, объекте связи и 19 транспортных средствах.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона ВСУ
Вчера, 18:26
"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Двулучное, Долгое, Колыхалино, Шведуновка, Шелаево, а также хутор Нижние Мельницы подверглись атакам 20 беспилотников… В результате атаки дрона по движущемуся автомобилю погибла мирная жительница. Женщина, которая находилась за рулём, получила ушибы... Ещё один мирный житель пострадал в селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. В Борисовском районе село Байцуры атаковано 1 дроном. В Волоконовском районе село Коновалово подверглось атаке беспилотника. В Грайворонском муниципальном округе по шести селам выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки с помощью 12 беспилотников.
Последстивия атаки дрона в Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
11 февраля, 18:23
"В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников... В результате удара дрона по автомобилю погибли три мирных жителя… От удара FPV-дрона по территории сельхозпредприятия получил ранения сотрудник... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, хутора Балки и Марьино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 9 боеприпасов, и атакам 29 беспилотников, 26 из которых сбиты", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области
14 февраля, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВалуйкиВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала