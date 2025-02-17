ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 дронами за сутки, погибли 4 человека
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 80 беспилотниками, погибли четыре человека, трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 62 снаряда и совершены атаки с применением 86 беспилотников, из них 38 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 13 частных домовладениях, зданиях двух сельхозпредприятий, водонапорной башне, социальном объекте, объекте связи и 19 транспортных средствах.
"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Двулучное, Долгое, Колыхалино, Шведуновка, Шелаево, а также хутор Нижние Мельницы подверглись атакам 20 беспилотников… В результате атаки дрона по движущемуся автомобилю погибла мирная жительница. Женщина, которая находилась за рулём, получила ушибы... Ещё один мирный житель пострадал в селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. В Борисовском районе село Байцуры атаковано 1 дроном. В Волоконовском районе село Коновалово подверглось атаке беспилотника. В Грайворонском муниципальном округе по шести селам выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки с помощью 12 беспилотников.
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"В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников... В результате удара дрона по автомобилю погибли три мирных жителя… От удара FPV-дрона по территории сельхозпредприятия получил ранения сотрудник... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, хутора Балки и Марьино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 9 боеприпасов, и атакам 29 беспилотников, 26 из которых сбиты", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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