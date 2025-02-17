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Корсунь-Шевченковская операция: как освобождали правый берег Днепра - РИА Новости, 17.02.2025
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14:23 17.02.2025 (обновлено: 17:17 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/vov-1996360903.html
Корсунь-Шевченковская операция: как освобождали правый берег Днепра
Корсунь-Шевченковская операция: как освобождали правый берег Днепра - РИА Новости, 17.02.2025
Корсунь-Шевченковская операция: как освобождали правый берег Днепра
Корсунь-Шевченковская наступательная операция проходила с 24 января по 17 февраля 1944 года. Она стала важным этапом в освобождении Правобережной Украины от немецких войск. Архивные кадры боевых действий и героев-красноармейцев — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, история, иван конев, николай ватутин (генерал), вермахт, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, история, Иван Конев, Николай Ватутин (генерал), Вермахт, Россия, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)

Корсунь-Шевченковская операция: как освобождали правый берег Днепра

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Корсунь-Шевченковская наступательная операция проходила с 24 января по 17 февраля 1944 года. Она стала важным этапом в освобождении Правобережной Украины от немецких войск. Архивные кадры боевых действий и героев-красноармейцев — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

К середине января 1944-го советские войска, проведя успешные Житомирско-Бердичевскую и Кировоградскую операции, с двух сторон глубоко охватили немецкую группировку в районе города Корсунь-Шевченковский.

На фото: бойцы Красной армии осматривают разбитую фашистскую военную технику в районе деревни Шендеровка.

Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов. Поле боя в районе деревни Шандеровка. Бойцы Красной армии осматривают разбитую фашистскую военную технику

К середине января 1944-го советские войска, проведя успешные Житомирско-Бердичевскую и Кировоградскую операции, с двух сторон глубоко охватили немецкую группировку в районе города Корсунь-Шевченковский.

На фото: бойцы Красной армии осматривают разбитую фашистскую военную технику в районе деревни Шендеровка.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Советское командование решило провести операцию по окружению и разгрому этих сил противника. Такую задачу поручили 1-му и 2-му Украинским фронтам под командованием генералов армии Николая Ватутина и Ивана Конева.

На фото: командующий 2-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев (справа) и командующий 5-й гвардейской танковой армией Павел Алексеевич Ротмистров на наблюдательном пункте.

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев (справа) и командующий 5-й гвардейской танковой армией маршал бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров на наблюдательном пункте

Советское командование решило провести операцию по окружению и разгрому этих сил противника. Такую задачу поручили 1-му и 2-му Украинским фронтам под командованием генералов армии Николая Ватутина и Ивана Конева.

На фото: командующий 2-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев (справа) и командующий 5-й гвардейской танковой армией Павел Алексеевич Ротмистров на наблюдательном пункте.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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2 из 6
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Операция началась 24 января. Ее замысел заключался в нанесении ударов в основание выступа. Уже 28 января войска двух Украинских фронтов встретились в районе Звенигородки, замкнув кольцо окружения.

Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов. Поле боя в районе деревни Шандеровка

Операция началась 24 января. Ее замысел заключался в нанесении ударов в основание выступа. Уже 28 января войска двух Украинских фронтов встретились в районе Звенигородки, замкнув кольцо окружения.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Михаил Рунов | Перейти в медиабанк

Семнадцатого февраля, несмотря на ожесточенное сопротивление немцев, советские военные окончательно разгромили корсунь-шевченковскую группировку противника.

На фото: самолеты Пе-2 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии возвращаются с боевого задания.

Корсунь-Шевченковская наступательная операция. Самолеты Пе-2 4-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии возвращаются с боевого задания

Семнадцатого февраля, несмотря на ожесточенное сопротивление немцев, советские военные окончательно разгромили корсунь-шевченковскую группировку противника.

На фото: самолеты Пе-2 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии возвращаются с боевого задания.

© РИА Новости / Михаил Рунов
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4 из 6
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

В плен попали около 18 тысяч немецких солдат, а командующий окруженными силами вермахта генерал Вильгельм Штеммерман погиб при последней отчаянной попытке противника вырваться из котла.

На фото: штурмовая группа Красной армии на легком танке Т-26 во время наступления в районе Корсуня-Шевченковского.

Штурмовая группа Красной Армии на легком танке Т-26 во время наступления в Корсунь-Шевченковской области. 2-й Украинский фронт

В плен попали около 18 тысяч немецких солдат, а командующий окруженными силами вермахта генерал Вильгельм Штеммерман погиб при последней отчаянной попытке противника вырваться из котла.

На фото: штурмовая группа Красной армии на легком танке Т-26 во время наступления в районе Корсуня-Шевченковского.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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5 из 6
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

В результате разгрома немецкой группировки советские войска выровняли линию фронта на правом берегу Днепра. Это освободило значительные силы 1-го и 2-го Украинских фронтов, ускорив дальнейшее наступление Красной армии.

На фото: разбитая немецкая техника в освобожденной деревне Комаровка.

Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов (24 января - 17 февраля 1944 года). Разбитая немецкая техника и 150-мм гаубица в освобожденной деревне Комаровка

В результате разгрома немецкой группировки советские войска выровняли линию фронта на правом берегу Днепра. Это освободило значительные силы 1-го и 2-го Украинских фронтов, ускорив дальнейшее наступление Красной армии.

На фото: разбитая немецкая техника в освобожденной деревне Комаровка.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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6 из 6
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоисторияИван КоневНиколай Ватутин (генерал)ВермахтРоссияСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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