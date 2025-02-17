Корсунь-Шевченковская операция: как освобождали правый берег Днепра

К середине января 1944-го советские войска, проведя успешные Житомирско-Бердичевскую и Кировоградскую операции, с двух сторон глубоко охватили немецкую группировку в районе города Корсунь-Шевченковский.
На фото: бойцы Красной армии осматривают разбитую фашистскую военную технику в районе деревни Шендеровка.
К середине января 1944-го советские войска, проведя успешные Житомирско-Бердичевскую и Кировоградскую операции, с двух сторон глубоко охватили немецкую группировку в районе города Корсунь-Шевченковский.
На фото: бойцы Красной армии осматривают разбитую фашистскую военную технику в районе деревни Шендеровка.
Советское командование решило провести операцию по окружению и разгрому этих сил противника. Такую задачу поручили 1-му и 2-му Украинским фронтам под командованием генералов армии Николая Ватутина и Ивана Конева.
На фото: командующий 2-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев (справа) и командующий 5-й гвардейской танковой армией Павел Алексеевич Ротмистров на наблюдательном пункте.
Советское командование решило провести операцию по окружению и разгрому этих сил противника. Такую задачу поручили 1-му и 2-му Украинским фронтам под командованием генералов армии Николая Ватутина и Ивана Конева.
На фото: командующий 2-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев (справа) и командующий 5-й гвардейской танковой армией Павел Алексеевич Ротмистров на наблюдательном пункте.
Операция началась 24 января. Ее замысел заключался в нанесении ударов в основание выступа. Уже 28 января войска двух Украинских фронтов встретились в районе Звенигородки, замкнув кольцо окружения.
Операция началась 24 января. Ее замысел заключался в нанесении ударов в основание выступа. Уже 28 января войска двух Украинских фронтов встретились в районе Звенигородки, замкнув кольцо окружения.
Семнадцатого февраля, несмотря на ожесточенное сопротивление немцев, советские военные окончательно разгромили корсунь-шевченковскую группировку противника.
На фото: самолеты Пе-2 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии возвращаются с боевого задания.
Семнадцатого февраля, несмотря на ожесточенное сопротивление немцев, советские военные окончательно разгромили корсунь-шевченковскую группировку противника.
На фото: самолеты Пе-2 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии возвращаются с боевого задания.
В плен попали около 18 тысяч немецких солдат, а командующий окруженными силами вермахта генерал Вильгельм Штеммерман погиб при последней отчаянной попытке противника вырваться из котла.
На фото: штурмовая группа Красной армии на легком танке Т-26 во время наступления в районе Корсуня-Шевченковского.
В плен попали около 18 тысяч немецких солдат, а командующий окруженными силами вермахта генерал Вильгельм Штеммерман погиб при последней отчаянной попытке противника вырваться из котла.
На фото: штурмовая группа Красной армии на легком танке Т-26 во время наступления в районе Корсуня-Шевченковского.
В результате разгрома немецкой группировки советские войска выровняли линию фронта на правом берегу Днепра. Это освободило значительные силы 1-го и 2-го Украинских фронтов, ускорив дальнейшее наступление Красной армии.
На фото: разбитая немецкая техника в освобожденной деревне Комаровка.
В результате разгрома немецкой группировки советские войска выровняли линию фронта на правом берегу Днепра. Это освободило значительные силы 1-го и 2-го Украинских фронтов, ускорив дальнейшее наступление Красной армии.
На фото: разбитая немецкая техника в освобожденной деревне Комаровка.