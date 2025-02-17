Корсунь-Шевченковская операция: как освобождали правый берег Днепра

Советское командование решило провести операцию по окружению и разгрому этих сил противника. Такую задачу поручили 1-му и 2-му Украинским фронтам под командованием генералов армии Николая Ватутина и Ивана Конева.

На фото: командующий 2-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев (справа) и командующий 5-й гвардейской танковой армией Павел Алексеевич Ротмистров на наблюдательном пункте.