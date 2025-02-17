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В Госдуме предложили ввести в школах цикл занятий о вреде вейпов - РИА Новости, 17.02.2025
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15:38 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/veypy-1999850926.html
В Госдуме предложили ввести в школах цикл занятий о вреде вейпов
В Госдуме предложили ввести в школах цикл занятий о вреде вейпов - РИА Новости, 17.02.2025
В Госдуме предложили ввести в школах цикл занятий о вреде вейпов
Фракция КПРФ в Госдуме рекомендует Минпросвещения РФ организовать в российских школах цикл занятий "О вреде вейпов" в рамках "Разговоров о важном", документ... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:38:00+03:00
2025-02-17T15:38:00+03:00
общество
россия
геннадий зюганов
андрей малахов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме рекомендует Минпросвещения РФ организовать в российских школах цикл занятий "О вреде вейпов" в рамках "Разговоров о важном", документ есть в распоряжении РИА Новости. Это обращение в министерство направили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. В документе авторы предлагают осветить тему опасности вейпов, опираясь на программу Андрея Малахова "Опасное увлечение: пар-убийца губит подростков". "В целях организации систематической информационно-разъяснительной работы с детьми и подростками, направленной на борьбу с вейпингом, фракция Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной Думе рекомендует министерству просвещения Российской Федерации организовать проведение в общеобразовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации в рамках цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном", занятий на тему: "О вреде вейпов", - сказано в документе. Кроме того, депутаты предлагают проинформировать школьников о принятых законах по ограничению продажи вейпов несовершеннолетним. Планируется привлечь к этому депутатов Госдумы, являющихся авторами таких законов. Депутаты напомнили, что 28 декабря 2024 президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, непосредственно ограничивающий продажу вейпов несовершеннолетним. "Однако законодательного запрета на продажу вейпов недостаточно. Нужно проводить широкую информационно-разъяснительную работу в детской и подростковой среде, рассказывать о последствиях употребления никотинсодержащих жидкостей. В сложившихся сегодня в РФ ситуации с вейпингом - это необходимая мера для улучшения общественного здоровья", - отмечается в документе. По словам авторов, в России фиксировались случаи, когда подростки попадали в больницу с серьезными проблемами, связанными с вейпингом.
https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html
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общество, россия, геннадий зюганов, андрей малахов, владимир путин, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Геннадий Зюганов, Андрей Малахов, Владимир Путин, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме предложили ввести в школах цикл занятий о вреде вейпов

В Госдуме призвали Минпросвещения ввести в школах цикл занятий о вреде вейпов

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме рекомендует Минпросвещения РФ организовать в российских школах цикл занятий "О вреде вейпов" в рамках "Разговоров о важном", документ есть в распоряжении РИА Новости.
Это обращение в министерство направили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. В документе авторы предлагают осветить тему опасности вейпов, опираясь на программу Андрея Малахова "Опасное увлечение: пар-убийца губит подростков".
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"В целях организации систематической информационно-разъяснительной работы с детьми и подростками, направленной на борьбу с вейпингом, фракция Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной Думе рекомендует министерству просвещения Российской Федерации организовать проведение в общеобразовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации в рамках цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном", занятий на тему: "О вреде вейпов", - сказано в документе.
Кроме того, депутаты предлагают проинформировать школьников о принятых законах по ограничению продажи вейпов несовершеннолетним. Планируется привлечь к этому депутатов Госдумы, являющихся авторами таких законов.
Депутаты напомнили, что 28 декабря 2024 президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, непосредственно ограничивающий продажу вейпов несовершеннолетним.
"Однако законодательного запрета на продажу вейпов недостаточно. Нужно проводить широкую информационно-разъяснительную работу в детской и подростковой среде, рассказывать о последствиях употребления никотинсодержащих жидкостей. В сложившихся сегодня в РФ ситуации с вейпингом - это необходимая мера для улучшения общественного здоровья", - отмечается в документе.
По словам авторов, в России фиксировались случаи, когда подростки попадали в больницу с серьезными проблемами, связанными с вейпингом.
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ОбществоРоссияГеннадий ЗюгановАндрей МалаховВладимир ПутинГосдума РФКПРФ
 
 
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