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Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США - РИА Новости, 17.02.2025
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22:05 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999933729.html
Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США
Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США - РИА Новости, 17.02.2025
Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США
Российская делегация приехала на переговоры с представителями США в Эр-Рияд с серьёзным подходом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:05:00+03:00
2025-02-17T22:05:00+03:00
россия
сша
эр-рияд (город)
юрий ушаков
сергей лавров
в мире
саудовская аравия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация приехала на переговоры с представителями США в Эр-Рияд с серьёзным подходом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Давайте дождёмся завтра. Там серьёзные люди, мы тоже с серьёзным походом приехали", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, есть ли шанс, что после переговоров напряженность в отношениях двух стран спадёт. Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html
россия
сша
эр-рияд (город)
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россия, сша, эр-рияд (город), юрий ушаков, сергей лавров, в мире, саудовская аравия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Эр-Рияд (город), Юрий Ушаков, Сергей Лавров, В мире, Саудовская Аравия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США

Ушаков: российская делегация приехала на переговоры с США с серьезным подходом

© AP Photo / Amr NabilВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация приехала на переговоры с представителями США в Эр-Рияд с серьёзным подходом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Давайте дождёмся завтра. Там серьёзные люди, мы тоже с серьёзным походом приехали", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, есть ли шанс, что после переговоров напряженность в отношениях двух стран спадёт.
Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде
Вчера, 21:50
 
РоссияСШАЭр-Рияд (город)Юрий УшаковСергей ЛавровВ миреСаудовская АравияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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