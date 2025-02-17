https://ria.ru/20250217/ushakov-1999933729.html

Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США

Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США - РИА Новости, 17.02.2025

Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США

Российская делегация приехала на переговоры с представителями США в Эр-Рияд с серьёзным подходом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T22:05:00+03:00

2025-02-17T22:05:00+03:00

2025-02-17T22:05:00+03:00

россия

сша

эр-рияд (город)

юрий ушаков

сергей лавров

в мире

саудовская аравия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация приехала на переговоры с представителями США в Эр-Рияд с серьёзным подходом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Давайте дождёмся завтра. Там серьёзные люди, мы тоже с серьёзным походом приехали", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, есть ли шанс, что после переговоров напряженность в отношениях двух стран спадёт. Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.

https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html

россия

сша

эр-рияд (город)

саудовская аравия

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россия, сша, эр-рияд (город), юрий ушаков, сергей лавров, в мире, саудовская аравия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде