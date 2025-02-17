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Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США
Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США - РИА Новости, 17.02.2025
Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США
Российская делегация приехала на переговоры с представителями США в Эр-Рияд с серьёзным подходом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:05:00+03:00
2025-02-17T22:05:00+03:00
2025-02-17T22:05:00+03:00
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в мире
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация приехала на переговоры с представителями США в Эр-Рияд с серьёзным подходом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Давайте дождёмся завтра. Там серьёзные люди, мы тоже с серьёзным походом приехали", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, есть ли шанс, что после переговоров напряженность в отношениях двух стран спадёт. Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html
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Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США
Ушаков: российская делегация приехала на переговоры с США с серьезным подходом